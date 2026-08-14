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Encontraron muerto a un hombre desaparecido el 5 de agosto
Miércoles, 12 de agosto de 2026
El trágico final ocurrió en la tarde del martes en inmediaciones de la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 949. El hombre de 58 años era buscado desde el 5 de agosto cuando fue visto por última vez.

Fidel Ledesma de 58 años fue visto por última vez el pasado 5 de agosto y desde ese momento las autoridades iniciaron una intensa búsqueda por la localidad correntina de San Lorenzo y zonas aledañas.

El martes alrededor de las 16:30 miembros de la Policía de Corrientes hallaron el cuerpo sin vida de Fidel Ledesma, en inmediaciones de la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 949.

De acuerdo al informe policial la Justicia ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para determinar las causas de la muerte del hombre de 58 años.
     
 
 

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