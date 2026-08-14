Encontraron muerto a un hombre desaparecido el 5 de agosto

Miércoles, 12 de agosto de 2026

El trágico final ocurrió en la tarde del martes en inmediaciones de la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 949. El hombre de 58 años era buscado desde el 5 de agosto cuando fue visto por última vez.



Fidel Ledesma de 58 años fue visto por última vez el pasado 5 de agosto y desde ese momento las autoridades iniciaron una intensa búsqueda por la localidad correntina de San Lorenzo y zonas aledañas.



El martes alrededor de las 16:30 miembros de la Policía de Corrientes hallaron el cuerpo sin vida de Fidel Ledesma, en inmediaciones de la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 949.



De acuerdo al informe policial la Justicia ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para determinar las causas de la muerte del hombre de 58 años.