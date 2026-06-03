Alarma: 11 asesinatos reavivan la preocupación por la violencia narco

Miércoles, 3 de junio de 2026

Las muertes ocurrieron en distintos barrios de la capital uruguaya. El Gobierno vincula la violencia con enfrentamientos entre bandas criminales.



Montevideo atravesó una de las semanas más violentas del año con un saldo de 11 homicidios registrados en distintos puntos de la ciudad. Desde el Gobierno uruguayo atribuyeron la escalada de violencia a disputas internas entre organizaciones dedicadas al narcotráfico.



El ministro del Interior, Carlos Negro, sostuvo que los recientes episodios tienen un elemento común: la lucha por el control de territorios y mercados ilegales tras los golpes policiales contra estructuras criminales.



El avance policial y las disputas entre bandas



Según explicó el funcionario, los operativos de seguridad que derivan en detenciones de líderes narco suelen generar reacomodamientos dentro de las organizaciones delictivas.



En ese contexto, distintos grupos buscan ocupar espacios de poder vacantes, una situación que puede derivar en enfrentamientos armados y un aumento de los niveles de violencia.



Negro remarcó que los análisis sobre la inseguridad deben realizarse en períodos más amplios y advirtió que observar únicamente una semana puede ofrecer una visión parcial del fenómeno.





Los hechos más graves de los últimos días



Entre los episodios más impactantes se encuentra un triple homicidio ocurrido en el barrio Cerro, al oeste de Montevideo.



De acuerdo con la investigación, varias personas armadas ingresaron a una vivienda vinculada a la venta de drogas y abrieron fuego contra quienes se encontraban en el lugar. Como consecuencia, dos hombres y una mujer murieron, mientras que otras dos personas resultaron heridas.



A estos hechos se sumaron otros asesinatos registrados en diferentes barrios de la capital, incluidos Marconi, Piedras Blancas e Ituzaingó, donde las víctimas fueron atacadas con armas de fuego.



La captura de un importante narcotraficante



En paralelo a la ola de violencia, las autoridades destacaron la detención de Ricardo Pérez, conocido como "El Kane", señalado como uno de los principales narcotraficantes del departamento de Maldonado.



Durante el operativo, la Policía incautó varios kilos de cocaína, armas de alto poder, municiones y vehículos. Parte del arsenal se encontraba oculto bajo tierra dentro de una propiedad especialmente acondicionada para evitar controles.



Las autoridades consideran que este tipo de procedimientos son fundamentales para debilitar a las organizaciones criminales, aunque reconocen que también pueden desencadenar conflictos internos por el control de las redes de narcotráfico.





Preocupación por la seguridad



La sucesión de homicidios volvió a instalar el debate sobre la seguridad pública en Uruguay y el impacto del crimen organizado en distintas zonas urbanas.



Mientras continúan las investigaciones para esclarecer cada uno de los casos, el Gobierno busca reforzar las acciones contra las bandas criminales y contener la escalada de violencia que afecta a varios barrios de Montevideo.



