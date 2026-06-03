Impulsan una consulta para definir el mandato de Paz

Miércoles, 3 de junio de 2026

Un diputado propuso un referéndum para definir la continuidad presidencial en medio de protestas y bloqueos que afectan al país.



La crisis política y social en Bolivia sumó un nuevo capítulo luego de que un legislador opositor planteara la posibilidad de convocar a un referéndum revocatorio para que la ciudadanía decida sobre la continuidad del presidente Rodrigo Paz.



La iniciativa surgió en un contexto marcado por casi un mes de bloqueos de rutas, protestas y reclamos que mantienen paralizadas amplias zonas del país y generan crecientes dificultades para la población.



Proponen una consulta popular



El diputado Carlos Alarcón, integrante de una fuerza política de centro, sugirió impulsar una ley que habilite una consulta extraordinaria para que los bolivianos definan mediante el voto si las principales autoridades deben continuar o no en sus cargos.



El legislador argumentó que la medida podría convertirse en una alternativa democrática frente a la escalada de tensión y los reiterados pedidos de renuncia que surgieron durante las movilizaciones.



La propuesta también recibió respaldo de algunos dirigentes políticos que consideran necesario encontrar una salida institucional al conflicto que atraviesa el país.





Debate sobre la constitucionalidad



La iniciativa generó reacciones inmediatas. Sectores políticos y especialistas advirtieron que la Constitución boliviana establece plazos específicos para los referéndums revocatorios y que actualmente no existirían las condiciones legales para convocar una consulta de ese tipo.



Desde el ámbito legislativo recordaron que la normativa vigente habilitaría un proceso de estas características recién cuando se haya cumplido la mitad del mandato presidencial.



Por ese motivo, varios referentes descartaron avanzar con una medida que contradiga el marco constitucional, aunque coincidieron en la necesidad de encontrar soluciones urgentes para frenar la conflictividad.





Bloqueos y problemas de abastecimiento



La situación se agravó durante las últimas semanas con más de 90 puntos de bloqueo distribuidos en distintas regiones del país.



Las protestas afectan especialmente a ciudades como La Paz y El Alto, donde comenzaron a registrarse problemas en el abastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos.



Además, distintos sectores económicos alertaron sobre pérdidas millonarias vinculadas a la interrupción del transporte, las dificultades logísticas y la caída de la actividad productiva.





Sin acuerdo entre el Gobierno y los manifestantes



Los intentos de diálogo impulsados por el Gobierno no lograron destrabar el conflicto. Organizaciones sindicales y campesinas que encabezan las protestas mantienen su postura y continúan exigiendo la renuncia del presidente.



En paralelo, sectores de la oposición reclaman una respuesta más firme del Ejecutivo para garantizar la libre circulación y restablecer el funcionamiento normal del país.



Mientras tanto, Rodrigo Paz reiteró su apuesta por el diálogo y la búsqueda de consensos. El mandatario expresó su confianza en que la crisis pueda resolverse en los próximos días mediante acuerdos que permitan reducir la tensión social y recuperar la normalidad en las regiones más afectadas.



La evolución de las negociaciones y la continuidad de las protestas serán determinantes para definir el rumbo de una crisis que mantiene a Bolivia en uno de los momentos políticos más delicados de los últimos años.



