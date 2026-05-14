Masiva presencia correntina en la primera maratón internacional de Bella Unión

Miércoles, 13 de mayo de 2026

Sesenta atletas de Monte Caseros representarán a la provincia en la competencia uruguaya este sábado. La Municipalidad de la ciudad correntina garantiza la logística y cobertura para que los deportistas participen sin costos en el evento binacional.



El secretario de Deportes de Bella Unión, William Oxandabarat, dialogó con Cadena de Radios sobre los festejos por el 197° aniversario de la ciudad uruguaya, que cuenta con más de 20 mil habitantes. En ese marco, destacó que por primera vez se realizará una maratón de 10 kilómetros, que ya cuenta con 130 inscriptos.



Además, confirmó que desde Monte Caseros viajarán alrededor de 60 atletas para sumarse a la competencia internacional.



“El municipio no cobra nada. Con el apoyo del doctor Juan Carlos Álvarez y la Municipalidad de Monte Caseros se harán cargo de la organización, por lo que ninguno de los participantes tendrá costos”, expresó el funcionario, resaltando la oportunidad para que más personas se animen a participar.



La maratón se correrá este sábado desde las 17 horas y el puerto estará habilitado desde las 14 para el cruce internacional. Los atletas únicamente deberán presentar el DNI. En el caso de los menores que viajen acompañados por uno de sus padres, deberán llevar partida de nacimiento y autorización correspondiente del padre o madre.



También indicaron que los interesados deben comunicarse con la Municipalidad de Monte Caseros para completar la inscripción. Habrá cobertura médica, frutas e hidratación para todos los corredores.



El colectivo que trasladará a los atletas hacia el puente internacional permanecerá disponible hasta mañana para las inscripciones. Desde los 18 años ya se puede participar y el regreso a Argentina está previsto para las 19 horas.



Oxandabarat remarcó además el permanente intercambio deportivo, social y cultural entre ambas ciudades fronterizas. “Trabajamos siempre con unos diez días de anticipación para concretar el cruce con Migraciones, Aduana y Prefectura de los dos países. Por suerte se trabaja bien y hay un equipo encargado del operativo internacional”, señaló.



Finalmente recordó que el puerto permanece abierto todos los días, con salidas de lancha hacia Bella Unión a las 11 horas y regresos por la tarde a las 14 y 17 horas.



R: Gladis Lencina