Alquilaba su auto para Uber pero lo usaban para traficar marihuana

Lunes, 4 de mayo de 2026

Una investigación de efectivos de la comisaría de San Luis de Palmar, permitió la incautación de poco más de 24 kilogramos de marihuana en "ladrillos", que venían dentro de un automóvil que dos sujetos dejaron abandonado en pleno centro local.



El vehículo le pertenecía a una mujer que lo alquilaba para la aplicación Uber. El procedimiento, del que formó parte también personal de la Dirección de Investigación Criminal de la Unidad Regional I de esa localidad, se llevó a cabo el sábado por la noche, alrededor de las 21, por calle Misiones, en pleno casco céntrico del pueblo, donde personal de la brigada venía investigando los movimientos sospechosos de un automóvil Fiat Palio rojo, que según inteligencia previa, podría mover estupefacientes en la localidad.



Al identificarlo, realizaron un seguimiento por varias calles de la localidad, hasta que los ocupantes del vehículo advirtieron que su maniobra había sido descubierta y decidieron abandonar el vehículo, con todo el cargamento dentro de él y escapar.





Pese al despliegue policial en el lugar, los ocupantes del Palio no fueron detenidos y pudieron huir. El rodado fue trasladado hacia la dependencia policial donde descubrieron que pertenece a una mujer oriunda de la ciudad de Corrientes y que al parecer, lo alquilaba para la aplicación Uber, aunque el chofer tenía otro negocio paralelo.



Tras requisar el vehículo, hallaron dentro del baúl cuatro bolsas de arpillera, conteniendo 24 paquetes rectangulares de cogollos de marihuana con un peso total de 24,155 kilogramos.



La causa sigue abierta y bajo investigación.