Los altos costos y la falta de mercados ponen en jaque a los productores

Lunes, 4 de mayo de 2026

Lla pérdida de competitividad internacional y el encarecimiento del financiamiento obligan a volcar la producción al mercado interno. El Gobierno del Presidente Milei expone a los Argentinos a una competencia desleal.



En una reciente entrevista con Cadena de Radios, el productor citrícola Miguel Rosbaco brindó un panorama alarmante sobre la actualidad que atraviesa el sector en el interior del país. Marcada por una rentabilidad asfixiada y una incertidumbre que dificulta la planificación a largo plazo, la actividad enfrenta uno de sus escenarios más complejos en años.



Rosbaco explicó que la citricultura es una actividad de ciclos extensos que no se ajusta a la inmediatez de la economía argentina. “Uno planta y esa producción sale en 5 o 6 años, sin garantía de que las condiciones del mercado se mantengan”, señaló. Actualmente, la zafra en Corrientes —que inicia en febrero con las mandarinas tempranas y continúa con naranjas y limones— se encuentra con un cuello de botella: la producción se mantiene, pero la demanda es cada vez más difícil de capturar.



Más allá de los problemas estructurales, factores externos han golpeado la calidad de la fruta este año. Rosbaco destacó dos ejes críticos: Desafíos sanitarios e Incidencias climáticas. La lucha constante contra el HLB y la mosca de la fruta. El granizo afectó las plantaciones meses atrás; aunque inicialmente los daños parecían menores, la calidad final de la fruta evidenció las secuelas, limitando su potencial comercial.



Competencia desleal y fletes costosos. El frente externo tampoco ofrece alivio. Los conflictos bélicos globales han disparado los costos de los fletes marítimos, lo que, sumado a la estabilidad del dólar frente a la suba de costos internos, deja a los productores locales en desventaja. “Competimos con países con menos impuestos, menor costo laboral y fletes más baratos”, denunció el productor, calificando la situación como una competencia desigual.



El refugio en el mercado interno

Ante la imposibilidad de exportar de manera rentable y el acceso a créditos con tasas de interés que rondan el 45% —a las que definió como "impagables"—, el sector ha optado por saturar el mercado nacional. Sin embargo, esta decisión es una "disyuntiva difícil", ya que el exceso de oferta en el país, sin un correlato en la demanda, agrava la caída de los precios que recibe el productor, poniendo en riesgo la continuidad de muchas explotaciones citrícolas.



R: Gladis Lencina