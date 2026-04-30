El Gobierno Provincial busca capitalizar el traspaso de tierras nacionales

Jueves, 30 de abril de 2026

El ministro secretario general de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, ratificó hoy la estrategia provincial de vincular grandes eventos culturales con el desarrollo económico.



Tras el récord de asistencia en la Fiesta Nacional del Surubí (30.000 personas), el funcionario subrayó el impacto directo en el empleo joven y el sector gastronómico de Goya.



Acuerdo con ANSES: Se confirmó el inicio del cobro de la deuda nacional, fondos que serán destinados a reactivar la obra pública.



Soberanía Energética y Territorial: Gestiones avanzadas por tarifas eléctricas diferenciales y el traspaso de tierras nacionales estratégicas a la provincia.



Infraestructura Crítica: Pedido firme por la reanudación de la autovía en la Ruta Nacional 12.



2. Versión Estilo "Social Media" (Directo y Dinámico)

¡Goya en el centro de la escena y buenas noticias para Corrientes.



El ministro Juan Pablo Fornaroli destacó el éxito total de la Fiesta Surubí.

30.000 personas en el predio Costa Surubí.

Mucho laburo para los jóvenes, especialmente en gastronomía.

Un motor económico que no para.



Pero no es solo fiesta... ¿Qué se viene para la provincia? Más recursos: Nación empieza a pagar la deuda de ANSES (¡más obras para los vecinos!).

Tecnología: 3.000 inscriptos en programas IT para generar empleo del futuro.



Energía: El gobernador Valdés sigue peleando por tarifas más justas para los correntinos.



Corrientes sigue avanzando con una relación madura con Nación y el foco puesto en el trabajo.



3. Versión Crónica Periodística

Fornaroli: "El Surubí es el reflejo de una Corrientes que genera oportunidades"



En un contacto con la prensa desde Casa de Gobierno, el ministro Juan Pablo Fornaroli trazó un paralelismo entre el brillo de la Fiesta Nacional del Surubí y la "agenda de desarrollo" que lidera el gobernador Gustavo Valdés. Para el funcionario, la postal de una Goya colmada es la evidencia de una política pública que busca dar respuesta a la demanda laboral, especialmente de los jóvenes.



Fornaroli no solo se quedó en el festejo. Aprovechó para marcar la hoja de ruta política: una relación "madura" con el Gobierno Nacional que empieza a dar frutos financieros, como el flujo de fondos de ANSES y el posible traspaso de tierras clave en zonas de vías navegables. "Es el camino para dar respuestas en un momento difícil", sentenció, dejando claro que la provincia apuesta por el RIGI y la obra pública como motores de la recuperación.



R: Gladis Lencina