Arrestan a sospechoso por contaminar papillas para bebés Lunes, 4 de mayo de 2026 El sospechoso habría adulterado frascos para extorsionar a una empresa; hallaron productos contaminados en tres países europeos.

Un hombre de 39 años fue detenido en Austria acusado de haber contaminado alimentos para bebés con veneno para ratas con el objetivo de extorsionar a una empresa fabricante. La investigación confirmó que varios frascos adulterados del fabricante alemán HiPP, fueron detectados antes de su consumo.



El caso generó alarma en distintos países de Europa, luego de que productos contaminados aparecieran en puntos de venta de Austria, República Checa y Eslovaquia.



Extorsión y rastreo del sospechoso



De acuerdo con la investigación, el acusado habría enviado un correo electrónico a la compañía exigiendo el pago de dos millones de euros para evitar la distribución de los productos adulterados.



La amenaza no fue advertida a tiempo, por lo que los frascos ya habían sido distribuidos en supermercados. Las autoridades lograron identificar al sospechoso a partir de rastros digitales y registros de cámaras de seguridad.





Productos contaminados en circulación



Las fuerzas de seguridad encontraron cinco envases con contenido alterado, todos retirados antes de ser consumidos. Uno de ellos contenía una cantidad detectable de veneno para ratas.



Los operativos continúan para ubicar un sexto frasco que aún no fue recuperado, lo que mantiene activa la alerta sanitaria.







Medidas preventivas y alerta en Europa



La empresa afectada había dispuesto el retiro preventivo de productos sospechosos en el mercado austríaco a mediados de abril, tras conocerse el caso.



Las autoridades sanitarias y policiales de distintos países trabajan en conjunto para garantizar que no queden productos contaminados en circulación y evitar riesgos para la población.



Investigación en curso



El detenido permanece a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar el alcance del hecho y posibles responsabilidades adicionales.



El caso reabre el debate sobre los controles en la cadena de distribución de alimentos y los mecanismos de prevención ante amenazas de este tipo en Europa.



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