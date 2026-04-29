Goya inauguró su nueva costanera y proyecta ampliar el paseo sobre el río

Miércoles, 29 de abril de 2026

El gobernador Juan Pablo Valdés habilitó la obra tras el derrumbe de 2022; mejora el espacio público y protege la ciudad ante crecidas del Paraná.



La ciudad de Goya presentó oficialmente su nueva costanera, una obra clave para la recuperación urbana tras el colapso de un tramo en 2022. El proyecto no solo reconstruye el paseo ribereño, sino que suma infraestructura para prevenir inundaciones y potenciar el turismo local.



La inauguración fue encabezada por el gobernador Juan Pablo Valdés, quien destacó la inversión provincial y anticipó que el desarrollo podría continuar con una futura extensión.



Una obra tras el derrumbe



El origen del proyecto se remonta a noviembre de 2022, cuando un proceso de socavamiento provocó el derrumbe de unos 40 metros del borde costero. A partir de esa emergencia, se iniciaron trabajos que derivaron en una intervención integral.



Desde 2023, se ejecutaron más de 500 metros de nueva costanera, junto con la puesta en valor de la plaza Italia, consolidando un corredor que conecta el casco histórico con el río Paraná.





Infraestructura y defensa contra inundaciones



La obra cumple una doble función: recuperar un espacio público central y reforzar la defensa costera ante crecidas del río. En ese marco, se construyeron 468 metros de protección con hormigón armado, acero y un importante volumen de enrocado.



Estas tareas buscan garantizar la estabilidad del frente ribereño, una zona estratégica tanto para la vida urbana como para la actividad turística.







Nuevos espacios y servicios



El paseo incluye más de 6.000 metros cuadrados de solado, sectores parquizados, juegos infantiles y mobiliario urbano. También se incorporaron luminarias, sistema de desagües pluviales y sanitarios públicos.



El diseño contempla rampas y terrazas que permiten la accesibilidad y una mejor integración de los distintos niveles del espacio.







Impacto urbano y turístico



La nueva costanera apunta a consolidarse como un punto de encuentro para vecinos y visitantes. Además, fortalece la identidad local al recuperar el vínculo directo con el río Paraná.



El proyecto fue financiado con recursos provinciales y ejecutado en conjunto con la Municipalidad de Goya.



De cara al futuro, las autoridades no descartan avanzar con nuevas etapas que amplíen el paseo y continúen el desarrollo urbano en la zona costera.



