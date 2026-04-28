Freno al abigeato y la faena clandestina en Ramada Paso

Martes, 28 de abril de 2026

Tras años de gestiones y ante una demanda histórica de los vecinos, el intendente de Ramada Paso, Salvador Arturo Puyol, anunció la operatividad del nuevo destacamento de la Policía Rural e Islas y Ambiental Rural (PRIAR).



La base funciona en el antiguo edificio de la comisaría local y cuenta con personal propio y movilidad bajo el mando del subcomisario Benítez.



Respuesta oficial al abigeato

Puyol destacó la celeridad del gobernador Juan Pablo Valdés y del Ministerio de Seguridad para dar respuesta a los productores rurales, quienes venían siendo golpeados por el robo de ganado.



“La predisposición es total. Ya estamos coordinando acciones con el nuevo jefe del destacamento y el municipio de Itatí para frenar la inseguridad en el campo”, afirmó el jefe comunal.



Los ejes del plan de acción

La agenda de trabajo no solo se limitará al patrullaje, sino que incluye un abordaje integral de la problemática rural:



Combate a la faena clandestina: Se intensificarán los controles en carnicerías junto a Bromatología. El objetivo es erradicar la comercialización de carne que no pase por el matadero de Itatí, evitando la competencia desleal.



Salud Pública: El intendente recordó que la informalidad sanitaria es peligrosa, citando antecedentes de brotes de rabia en la zona que pusieron en riesgo a la población.



Protección de la Fauna: Se pondrá el foco en la lucha contra los cazadores furtivos en el riachuelo (brazo del sistema Iberá). Puyol considera vital proteger estas especies para potenciar el futuro turismo ecológico de la región.



Cooperación regional

La problemática no es aislada; afecta también a localidades vecinas como San Cosme. Por ello, el intendente subrayó que el éxito de esta iniciativa depende del trabajo articulado entre los municipios y el Gobierno Provincial.



"Planteamos la situación el sábado en Casa de Gobierno y la respuesta fue inmediata. Ahora el desafío es sostener y mejorar estas acciones en el tiempo", concluyó



R: Gladis Lencina