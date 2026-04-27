Corrientes cosecha casi 600 kilos diarios de Nuez Pecán

Lunes, 27 de abril de 2026

La provincia se ha consolidado como la tercera con mayor superficie cultivada en Argentina, aprovechando las condiciones climáticas estratégicas del paralelo 30. Hay en total 90 productores integrados en el programa oficial.







Se proyecta superar las 130 toneladas de la temporada anterior. Hay casi 1.500 hectáreas plantadas (el 50% gracias al Plan Provincial). A diferencia de otros cultivos, la nuez pecán tiene un perfil marcadamente exportador. El 60-70% de la producción argentina viaja al exterior, y Corrientes ya tiene pie firme en:



Emiratos Árabes



Europa



China



Zonas Productivas (Cuenca Sur y Centro)

El programa provincial brinda asistencia técnica y sistemas de riego en 8 departamentos estratégicos:



Bella Vista, Lavalle y Goya.



Esquina, Sauce y Curuzú Cuatiá.



Mercedes y Monte Caseros.



El dato: Aunque los envíos ya son una realidad, el verdadero "boom" se espera para dentro de 5 años, cuando las hectáreas plantadas recientemente alcancen su pico de madurez y la capacidad productiva crezca de forma exponencial.



Es un ejemplo claro de cómo la asistencia técnica y la inversión a largo plazo pueden transformar una economía regional.



R: Gladis Lencina