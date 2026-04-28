La Unidad Fiscal de Paso de los Libres ordenó periciar el patrullero volcado Martes, 28 de abril de 2026 Afortunadamente ninguno de los uniformados resultó lesionado. El hecho ocurrió sobre la ruta nacional 123.

Un patrullero de la Policía de Corrientes protagonizó un vuelco cinematográfico que afortunadamente no provocó daños de consideración en sus ocupantes.



El siniestro vial se produjo este viernes por la noche sobre la avenida Nacional 123 en la altura de la localidad de Paso de los Libres. Según trascendió, el móvil regresaba desde Mercedes cuando terminó perdiendo el control lo que produjo que termine despistando y dando varios tumbos.



A pesar de la violencia del accidente, ninguno de los efectivos que se trasladaban en el patrullero resultó con lesiones de gravedad. En contraste, el vehículo sufrió daños de consideración en su estructura y mecánica, cuyo costo aún no fue estimado oficialmente.



Personal de la Policía Científica trabajó en el lugar para reconstruir la dinámica del accidente, mientras que la Unidad Fiscal de Paso de los Libres ordenó las pericias de rigor.





