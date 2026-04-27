Corrientes demuestra que es posible desarrollo económico y protección ambiental

Lunes, 27 de abril de 2026

Conservación y Producción es el impulso Local hacia una Reserva de Biósfera Global. En un giro estratégico para la gestión ambiental de Corrientes, el Lic. Fernando Laprovitta (UNNE) reafirmó que el éxito de las áreas protegidas.



Con más de 40 años de trayectoria en la provincia, el modelo correntino busca ahora consolidar su estatus internacional ante la UNESCO.



Para Laprovitta, la figura del intendente es el eslabón perdido entre la política pública y la realidad del ciudadano. Tras el reciente encuentro en Colonia Libertad, quedó claro que la gobernanza de una Reserva de Biósfera debe ser democrática y de cercanía.



"El vecino es quien define el destino de sus lugares de vida. Sin los jefes comunales, los proyectos pueden avanzar, pero carecen de la firmeza necesaria para perdurar", sentenció el académico.



La estrategia se fundamenta en tres ejes que buscan romper la falsa dicotomía entre "naturaleza o progreso":



Equilibrio Proactivo: No se trata de prohibir, sino de gestionar. La meta es un esquema donde la producción conviva con la salud del ecosistema.



Identidad y Territorio: La participación de referentes de pueblos y parajes asegura que la conservación tenga rostro humano.



Alianza Público-Privada: Corrientes lleva dos décadas demostrando que el desarrollo económico y la protección ambiental pueden ser motores conjuntos.



Un Proyecto sin Fronteras

El desafío actual trasciende los límites provinciales. La visión de Laprovitta integra una red de colaboración que incluye a Argentina, Brasil y Uruguay, bajo la premisa de que la biodiversidad no entiende de aduanas.



Aunque no hay una fecha cerrada para el próximo plenario, la agenda es clara: articulación constante. El objetivo final es un desarrollo local robusto, abrazado a la conservación, donde las instituciones y las personas trabajen en un mismo sentido.



"Es posible hacerlo", concluyó Laprovitta, marcando la hoja de ruta para una Corrientes sustentable y productiva.



R: Gladis Lencina