La Intendente de Bonpland destacó el Patrimonio Histórico y el Proyecto de Biosfera

Martes, 28 de abril de 2026

Paola Pérez, dialogó con Cadena de Radios respecto a la agenda política equilibrada entre la planificación ambiental a largo plazo y la resolución de problemas de infraestructura inmediata para los vecinos.



El proyecto zona de Biosfera trata de una iniciativa de larga data, originada bajo la gestión del exintendente Osvaldo Pérez, que busca establecer una zona de Biosfera en Monte Caseros.



Tras participar en encuentros previos en 2025, se retomaron las charlas con "muchas expectativas de avanzar" en conjunto con otras localidades.



Además, la puesta en valor uno de los objetivos culturales y turísticos centrales es la restauración de la casa de Amado Bonpland.



La Jefa comunal, subrayó la colaboración estratégica con José Lezcano, titular del área de Cultura.



Respecto a las obras de Infraestructura y Servicios, se informaron avances concretos en la modernización de los servicios básicos de la ciudad:



Red de Agua Potable: Se completó el recambio de 500 metros de cañerías, una obra fundamental para mejorar el suministro.



Mantenimiento Urbano: Actualmente, las cuadrillas trabajan en la limpieza y reconstrucción de veredas y cordón cuneta en las zonas intervenidas por las obras de agua.



Cronograma: La gestión define por estos días si inicia la siguiente etapa de obras la próxima semana o si se posterga para después de los festejos por el aniversario de la localidad.



R: Gladis Lencina