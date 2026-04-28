La Dra. Casella puso el foco en el aumento de las adicciones en niños y adolescentes

Martes, 28 de abril de 2026

Graciela Casella asumió como Directora Ejecutiva del Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”. Fue médica de guardia apenas recibida. Jefa del Servicio de Emergencias durante más de 25 años. Responsable de consultorios externos y Directora Médica en 2022



Con una trayectoria larga dedicada a la salud infantil, la Dra. Graciela Casella asumió formalmente como Directora Ejecutiva del Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”. En una charla cargada de emotividad con Cadena de Radios, la profesional describió este nombramiento no solo como un cargo jerárquico, sino como la culminación de un camino de pertenencia absoluta a la institución.



La historia de Casella y el "Juan Pablo II" es inseparable. Una carrera forjada en la emergencia. Su vínculo comenzó antes de graduarse y se consolidó a través de décadas de servicio en la primera línea.



Inicios: Médica de guardia apenas recibida.



Liderazgo: Jefa del Servicio de Emergencias durante más de 25 años.



Gestión: Responsable de consultorios externos y Directora Médica desde 2022.



“Este hospital es mi alma. Aunque hoy las responsabilidades son diferentes, el objetivo sigue siendo el mismo que hace 40 años: la salud del niño que nos necesita”, expresó la directora.



Los nuevos desafíos: Adicciones y Salud Mental

Más allá de la continuidad administrativa, la Dra. Casella puso el foco en una realidad social que ha transformado la pediatría moderna: el aumento de las adicciones en niños y adolescentes. Lo que hace tres décadas era un tema inexistente en el hospital, hoy requiere un área específica y genera internaciones frecuentes.



Casella vinculó esta problemática al crecimiento demográfico y a los cambios en el tejido social, lo que obliga al hospital a "proyectar constantemente" para no quedar atrás.



A pesar de los retos sociales, la nueva directora se mostró optimista respecto al avance tecnológico y científico. Destacó que las innovaciones actuales permiten mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes y la precisión en los tratamientos.



La gestión de Casella se perfila así como una combinación de experiencia histórica y adaptación a los nuevos tiempos, con el compromiso de mantener al Pediátrico como el referente máximo de la región.



R: Gladis Lencina