Mujeres coaccionadas por Epstein para reclutar a otras para su red de trata sexual

Martes, 28 de abril de 2026

El financiero estadounidense Jeffrey Epstein, conocido por sus delitos sexuales, alojó a mujeres que afirman que fueron abusadas por él en varios apartamentos de Londres durante los años posteriores a que la policía británica decidiera no investigar.



En los archivos de Epstein hemos encontrado pruebas de cuatro apartamentos alquilados en el acomodado distrito de Kensington y Chelsea, a través de recibos, correos electrónicos y extractos bancarios. Seis de las mujeres que vivían en ellos se han presentado desde entonces como víctimas de los abusos de Epstein.



Muchas de ellas, procedentes de Rusia, Europa del Este y otros lugares, fueron trasladadas a Reino Unido después de que la Policía Metropolitana de Londres decidiera no investigar la denuncia de Virginia Giuffre en 2015, en la que aseguraba haber sido víctima de trata internacional de personas.



La Policía Metropolitana declaró que siguió "líneas de investigación razonables" en aquel momento, entrevistando a Giuffre en varias ocasiones tras su denuncia y cooperando con los investigadores estadounidenses.



Según correos electrónicos incluidos en los archivos, algunas de las mujeres alojadas en los apartamentos de Londres fueron coaccionadas por Epstein para reclutar a otras para su red de trata sexual, además de ser transportadas regularmente a París en Eurostar para visitarlo.



La BBC examinó millones de páginas de documentos recopilados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su investigación sobre el desacreditado financiero, y publicados como parte de los archivos de Epstein, para reconstruir la imagen más detallada hasta la fecha de sus actividades en Reino Unido.



Esto evidencia que la red era más amplia de lo que se conocía hasta ahora, pues incluía más víctimas, una infraestructura consolidada con viviendas y el traslado frecuente de mujeres entre distintos países, y que siguió operando hasta la muerte de Epstein, pese a las advertencias a la policía británica.



No publicamos ningún detalle sobre las jóvenes para proteger su anonimato como víctimas de abuso sexual.