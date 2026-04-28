Detuvieron en un operativo militar a “El Jardinero” posible sucesor de “El Mencho”

Martes, 28 de abril de 2026

El presunto sucesor de “El Mencho” fue arrestado, tenía pedido de captura internacional y recompensa millonaria.



Las autoridades mexicanas detuvieron a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, señalado como uno de los principales líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y requerido por Estados Unidos.



El operativo se realizó en Nayarit y fue confirmado por el Gobierno, que destacó que el detenido tenía una recompensa de 5 millones de dólares por parte de agencias estadounidenses.



Un líder clave del CJNG



Flores Silva es identificado como uno de los hombres fuertes dentro del CJNG y posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.



De acuerdo con informes oficiales, ocupaba un rol estratégico como comandante regional y tenía influencia en varios estados mexicanos.



Entre las zonas donde operaba figuran Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero.





Acusaciones y pedido de extradición



El detenido es requerido por la Justicia de Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y uso de armas de fuego vinculados a delitos de drogas.



La acusación incluye conspiración para distribuir cocaína y heroína con destino al mercado estadounidense.



Además, el Departamento del Tesoro lo había sancionado previamente por su presunta participación en estructuras criminales dedicadas a la producción y tráfico de estupefacientes.





Estructura y operaciones delictivas



Según investigaciones, “El Jardinero” coordinaba laboratorios clandestinos para la fabricación de metanfetaminas en distintas regiones.



También se lo vincula con el control de rutas de narcotráfico, incluyendo pistas ilegales, vehículos y aeronaves utilizadas para trasladar drogas desde Centroamérica hacia México.



Desde allí, las sustancias eran enviadas a distintas ciudades de Estados Unidos a través de redes delictivas.



Un golpe al narcotráfico



La captura se produjo tras un operativo de fuerzas especiales de la Marina mexicana y ocurre semanas después de otros movimientos dentro del CJNG.



Las autoridades consideran que la detención representa un impacto significativo en la estructura del cartel, aunque no descartan reacomodamientos internos.



El proceso judicial continuará con la posible extradición del acusado a Estados Unidos, mientras avanzan las investigaciones sobre su red de operaciones.



