Trump evalúa propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

Martes, 28 de abril de 2026

La Casa Blanca analiza un plan iraní para destrabar el paso clave del petróleo, pero exige apertura total y control del programa nuclear.



El gobierno de Estados Unidos confirmó que Donald Trump analiza una propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, en medio de la crisis que afecta el comercio energético global.



La iniciativa fue discutida en la Casa Blanca, aunque Washington mantiene condiciones firmes para avanzar en cualquier acuerdo.



Condiciones de Estados Unidos



La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, informó que el mandatario se reunió con su equipo de seguridad nacional para evaluar la oferta.



Desde la Casa Blanca reiteraron dos exigencias centrales: la apertura total del estrecho para la navegación internacional y la entrega del uranio enriquecido por parte de Irán.



Según la vocera, estas condiciones son “líneas rojas” que no serán modificadas en el proceso de negociación.



Qué propone Irán



De acuerdo a la propuesta, Teherán plantea levantar el bloqueo marítimo si Estados Unidos hace lo propio, permitiendo el tránsito de buques comerciales.



El plan incluiría postergar las discusiones sobre el programa nuclear para una etapa posterior, algo que genera dudas en Washington.



El estrecho de Ormuz es una vía estratégica por donde circula cerca del 20% del petróleo y gas que se comercializa en el mundo.



Rechazos y tensiones



Funcionarios estadounidenses expresaron reservas sobre la iniciativa iraní. El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que no aceptarán condiciones que limiten el acceso al paso marítimo.



También rechazó la posibilidad de que Irán imponga reglas o tarifas para el tránsito de embarcaciones en una ruta internacional.



Mientras tanto, el bloqueo parcial del estrecho continúa afectando el comercio global y presiona al alza los precios de la energía.



Un escenario sin definición inmediata



Las diferencias entre ambos países siguen siendo profundas, especialmente en torno al control del programa nuclear iraní y las sanciones económicas.



Aunque hay contactos y propuestas sobre la mesa, no se anticipa una resolución rápida del conflicto.



Las próximas decisiones de Washington y Teherán serán clave para definir si se restablece la circulación en uno de los puntos más sensibles del comercio mundial.



