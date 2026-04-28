Tormenta histórica: alerta naranja, muertos y miles sin luz

Martes, 28 de abril de 2026

Una nevada récord sorprendió a Moscú y otras regiones de Rusia, dejó víctimas, cortes masivos de energía y graves daños en infraestructura.



Una inusual tormenta invernal golpeó Moscú con una intensidad poco habitual para fines de abril. En solo 24 horas se acumularon 21 centímetros de nieve, un registro que superó marcas históricas vigentes desde el siglo XIX.



El fenómeno obligó a declarar alerta naranja en la capital rusa ante el riesgo de accidentes, caída de árboles y complicaciones en el tránsito.



Las autoridades recomendaron evitar circular en vehículos con neumáticos de verano y priorizar el transporte público para reducir incidentes en calles cubiertas de nieve y hielo.



Víctimas y cortes de energía



El temporal tuvo consecuencias más graves fuera de Moscú. En distintas regiones del centro-oeste de Rusia, al menos tres personas murieron —entre ellas un menor— tras la caída de árboles por el peso de la nieve.



Además, unas 76.000 personas quedaron sin suministro eléctrico debido a daños en el tendido, lo que obligó a desplegar operativos de emergencia para restablecer el servicio.



Las nevadas también afectaron zonas como Riazán, Tula, Vladímir y San Petersburgo, con interrupciones en servicios y complicaciones en rutas y accesos.







Transporte afectado y daños urbanos



El impacto del fenómeno se sintió en el transporte aéreo y ferroviario. En el aeropuerto de Vnúkovo se registraron demoras por baja visibilidad, mientras que trenes suburbanos sufrieron retrasos de hasta dos horas y media.



En la ciudad, equipos de emergencia trabajaron para retirar árboles caídos y liberar calles bloqueadas. También se reportaron daños en espacios verdes, donde especies en floración fueron afectadas por el peso de la nieve.



Qué provocó el fenómeno extremo



Especialistas atribuyen la tormenta a un bloqueo atmosférico inusual que permitió el ingreso de aire polar sobre Europa del Este.



Este patrón climático, poco frecuente en primavera, generó condiciones ideales para una nevada intensa fuera de temporada, combinando temperaturas bajas con humedad suficiente para precipitaciones abundantes.





Qué se espera en las próximas horas



Los pronósticos indican que el sistema podría mantenerse activo durante al menos 48 horas, con nuevas nevadas y ráfagas de viento.



Las autoridades mantienen el alerta y refuerzan los operativos de prevención ante posibles nuevos cortes de energía y complicaciones en la movilidad.