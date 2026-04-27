Corrientes presentará sus reclamos ante el Consejo Federal de Discpacidad

Lunes, 27 de abril de 2026

En la antesala de una misión clave en Buenos Aires, la titular del Consejo Provincial de Discapacidad (CoProDis), Roxana Tannuri, partió hacia la Capital Federal para participar en el segundo encuentro nacional del año.



El objetivo es claro: frenar reformas que, según la funcionaria, vulneran derechos adquiridos y ponen en jaque el sistema de prestaciones.



El rechazo a la reforma del Nomenclador

Uno de los ejes de mayor tensión en la agenda federal es la intención de desregular los aranceles de las prestaciones básicas. Tannuri fue contundente al expresar el desacuerdo total de las provincias:



Riesgo de "descontrol": La reforma permitiría que cada prestador fije sus propios valores, rompiendo la unidad del nomenclador nacional.



Postura unificada: "Todas las provincias estamos en contra porque va en contra de los derechos de las personas con discapacidad", señaló antes de abordar su vuelo.



Crisis de financiamiento: Deudas desde 2025

La funcionaria visibilizó una situación asfixiante para las instituciones del sector. A pesar de ser entidades privadas, su dependencia de las obras sociales las ha dejado en una posición de extrema vulnerabilidad.



"Hay atrasos en los pagos a prestadores que datan de octubre de 2025. Esto pone en riesgo el funcionamiento mismo de los centros de atención", advirtió Tannuri.



El pedido por la Ley 27.793

Para la titular del CoProDis, el tiempo de los debates legislativos ya pasó. Tras haber sido aprobada en siete ocasiones, Tannuri exigió la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793), a la que calificó como una herramienta "necesaria y vital".



La defensa de los intereses correntinos en esta cumbre federal busca asegurar que el ajuste nacional no recorte la asistencia directa a los ciudadanos más vulnerables, garantizando que el acceso a la salud y la rehabilitación no dependa de la capacidad de pago o de aranceles arbitrarios.



R: Gladis Lencina