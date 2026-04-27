Bancarios van al paro en defensa de empleados del Tesoro en el país

Lunes, 27 de abril de 2026

La Asociación Bancaria seccional Corrientes informó que la concentración será hoy desde las 10 en la calle Lavalle 415. La sede regional de la entidad que tiene en vilo a 32 trabajadores de distintas provincias. En la oportunidad harán una asamblea.



La Asociación Bancaria a nivel nacional convocó a un paro por 24 horas. La misma se concretará hoy en todos los Tesoros regionales del Banco Central. En el caso de la ciudad de Corrientes la medida será en la calle Lavalle 415, donde funciona una de las sedes en el NEA. Los referentes sindicales se concentrarán desde las 10 para realizar una asamblea.



El secretario general de La Bancaria en Corrientes, Juan Lezcano, en diálogo con este medio ratificó el paro de actividades previsto para el próximo lunes. La medida de fuerza se confirmó tras el fracaso de las negociaciones en el Ministerio de Trabajo con las autoridades del Banco Central, donde no se logró alcanzar un acuerdo que garantice la estabilidad laboral de los trabajadores.



El conflicto central radica en la situación de casi 32 empleados pertenecientes a las diversas sedes de los Tesoros Regionales, quienes enfrentan una profunda incertidumbre sobre su continuidad.



Lezcano aclaró que la huelga se llevará a cabo específicamente en las ciudades que cuentan con sedes regionales del Banco Central, afectando puntos estratégicos como Mendoza, Tucumán y Rosario, entre otras localidades. Esta focalización del reclamo busca visibilizar la problemática que atraviesa el sector del tesoro, donde la falta de respuestas oficiales ha empujado a la entidad gremial a profundizar el plan de lucha. Según el dirigente, la situación es crítica para los compañeros que operan en estos centros de distribución de valores en el interior del país.



Respecto al funcionamiento del sistema financiero local, el referente de La Bancaria llevó tranquilidad a los usuarios al confirmar que la atención en los bancos públicos y privados será normal. Sin embargo, advirtió que la actividad en las ventanillas podría verse condicionada indirectamente por la medida de fuerza. "La atención al público se mantiene, pero la operatividad podría verse afectada ante una eventual falta de efectivo si los bancos necesitan solicitar remesas al Banco Central y los tesoros regionales no realizan los envíos por estar de paro", explicó Lezcano.



De esta manera, el escenario bancario para el inicio de la semana se presenta con una atención garantizada, pero con una logística de fondos bajo presión. La Bancaria Corrientes permanece en estado de alerta a la espera de una nueva convocatoria que destrabe el conflicto y asegure los puestos de trabajo en riesgo. Mientras tanto, se recomienda a los clientes realizar sus operaciones con previsión ante la posibilidad de que el abastecimiento de los cajeros automáticos se vea resentido por la inactividad en los nodos de distribución regional.