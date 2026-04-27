Condenan a un correntino a 32 años por matar a un pastor en Brasil

Lunes, 27 de abril de 2026

Un tribunal de Uruguaiana halló culpable a un hombre de Paso de los Libres por un homicidio ocurrido en 2023.



Lucas Ariel Gonzales fue condenado por la Justicia brasileña a 32 años y 12 días de prisión por el asesinato de un pastor evangélico en la ciudad de Uruguaiana, en Brasil.



El acusado, con domicilio en Paso de los Libres, fue declarado culpable de homicidio calificado por un tribunal local, que descartó un pedido de la defensa para reducir la pena.



El crimen y la investigación



El hecho ocurrió en 2023 y tuvo como víctima a Renato Coronel da Silva, un empresario y referente religioso de la comunidad.



Durante el proceso judicial, se presentaron pruebas testimoniales y periciales que vincularon directamente al acusado con el crimen.



Además, el imputado reconoció su participación, lo que resultó determinante para la resolución del caso.



Rechazo al planteo de la defensa



La estrategia defensiva apuntó a que el delito fuera encuadrado como homicidio simple, lo que implicaba una pena menor.



Sin embargo, el tribunal consideró acreditadas las agravantes y ratificó la calificación más grave, lo que derivó en una condena superior a los 32 años de prisión.



Repercusiones en la región



El caso generó fuerte impacto tanto en Uruguaiana como en Paso de los Libres, debido a la gravedad del hecho y al perfil de la víctima.



En paralelo, la investigación incluyó la posible participación de otras personas, entre ellas una mujer señalada como presunta autora intelectual del homicidio.



Qué pasará ahora



Si bien la sentencia ya fue dictada, aún no está firme. La defensa cuenta con la posibilidad de presentar una apelación ante instancias superiores.



Mientras tanto, el condenado seguirá detenido, situación en la que permanece desde el momento en que ocurrió el crimen.



