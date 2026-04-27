La provincia refuerza la alfabetización inicial con apoyo de dos fundaciones Lunes, 27 de abril de 2026 El Gobierno provincial firmó un acuerdo con dos organizaciones para mejorar lectura y escritura en nivel inicial y primer grado.

El Gobierno de Corrientes avanzó en su política educativa al firmar un convenio de colaboración con la Fundación Instituto Natura Argentina y la Fundación Pérez Companc. El acuerdo apunta a consolidar estrategias de alfabetización desde los primeros años de escolaridad.



La ministra de Educación, Ana Miño, encabezó el encuentro junto a representantes de ambas organizaciones y equipos técnicos de la cartera educativa. La iniciativa busca mejorar los procesos de enseñanza y garantizar que los alumnos adquieran habilidades básicas de lectura y escritura desde el inicio del ciclo escolar.



Evaluación de programas y nuevas líneas de acción



Durante la reunión se analizaron los avances del Programa Infancia, centrado en el desarrollo del lenguaje en el nivel inicial, y del programa Corrientes Aprende. También se revisaron resultados de evaluaciones recientes para definir ajustes y nuevas acciones.



El director de Planeamiento e Investigación Educativa, Julio Simonit, destacó que el objetivo es proyectar mejoras concretas para el ciclo lectivo 2026. En ese sentido, subrayó la importancia de trabajar con datos para orientar las decisiones pedagógicas.



Capacitación docente como eje central



Como parte de esta estrategia, el Ministerio de Educación anunció el lanzamiento de tres dispositivos de formación docente previsto para el 28 de abril. La capacitación continua fue señalada como un factor clave para sostener la mejora en los aprendizajes.



El convenio firmado permitirá profundizar el trabajo conjunto entre el Estado provincial y las fundaciones, con foco en fortalecer la enseñanza en las aulas y acompañar a los docentes.



Articulación para mejorar los aprendizajes



Desde las organizaciones participantes destacaron el compromiso del Gobierno correntino en el desarrollo de políticas de alfabetización inicial. El acuerdo formaliza una agenda de trabajo común para seguir ampliando el alcance de estas iniciativas.



De cara al próximo ciclo lectivo, se espera que las acciones impulsadas impacten en mejores resultados educativos, con foco en garantizar que todos los estudiantes logren leer y escribir en los primeros años de la escuela primaria.



POLÍTICA Y CORRUPCIÓN El 67% cree que Milei rompió el pacto “anticasta”

Los datos sobre economía doméstica terminan de darle cuerpo concreto a ese malestar el 81,6% de los consultados reconoce que en los últimos seis meses tuvo que resignar algo para sostenerse, desde salidas, ocio, consumos no esenciales hasta alimentos La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI TARIFAZO ENERGÉTICO El NEA acumula un 3000% y empuja la inflación mas alta del país

La norma obligará a las plataformas a instalar sistemas de verificación de edad y proporcionar herramientas de control parental, y exigirá a las empresas responder con rapidez a contenidos considerados dañinos, informó la agencia estatal de noticias.