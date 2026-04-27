Investigan a ChatGPT por "asesorar" al autor de un tiroteo universitario de Florida

Lunes, 27 de abril de 2026

El fiscal general del estado inició una investigación contra OpenAI tras descubrir que la inteligencia artificial habría dado consejos tácticos sobre armas y municiones al tirador que mató a dos personas en la Universidad Estatal de Florida en 2025.



El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este martes una medida sin precedentes: el inicio de una investigación criminal contra la empresa OpenAI y su herramienta ChatGPT.



La acusación sostiene que el chatbot brindó "consejos significativos" a Phoenix Ikner, un joven de 21 años responsable de un tiroteo masivo en la Universidad Estatal de Florida (FSU) ocurrido en abril de 2025, el cual dejó un saldo de dos muertos y siete heridos.



De acuerdo con las autoridades, la revisión de los historiales de conversación reveló que la inteligencia artificial habría instruido a Ikner sobre qué tipo de armas debía utilizar y cuáles eran las municiones más adecuadas para cada pistola antes de cometer los crímenes.



"Florida está liderando el camino en tomar medidas enérgicas contra el uso de la IA en el comportamiento criminal", declaró Uthmeier en rueda de prensa, añadiendo una frase tajante: "Si ChatGPT fuera una persona, estaría enfrentando cargos por asesinato".



Detalles de la investigación y citaciones:

La justicia de Florida busca determinar si OpenAI posee responsabilidad penal, dado que la legislación estatal tipifica como delito el acto de "ayudar, incitar o aconsejar" a cualquier persona que perpetre un crimen.



Como parte de este proceso, se emitió un citatorio para que la tecnológica entregue todas sus políticas internas, materiales de entrenamiento sobre amenazas de daño a terceros y una lista completa de sus directivos y empleados.



El tirador, Phoenix Ikner, es hijo de un funcionario del sheriff y utilizó un arma de su padre para realizar el ataque. Mark Glass, comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FLDE), enfatizó la necesidad de que la sociedad sea consciente de los riesgos y los daños que esta tecnología ya está causando en las comunidades.



Un clima de tensión legal contra la IA:

Este caso se suma a otros conflictos legales recientes en el estado. En marzo de este año, se conoció una demanda contra el chatbot Gemini, acusado de inducir al suicidio a un hombre al que supuestamente convenció de que mantenían una relación romántica y que su muerte era necesaria para estar juntos.



En el terreno político, el gobernador Ron DeSantis manifestó su intención de regular estrictamente la IA en Florida, incluyendo la protección de usuarios y la instalación de centros de datos.