Corrientes busca abrir nuevos mercados para la producción correntina

Viernes, 6 de marzo de 2026

El Gobernador J. P. Valdés mencionó la vinculación con empresas como Amazon y la posibilidad de consolidar relaciones comerciales en sectores estratégicos como la forestoindustria, arroz, horticultura y fruticultura.

El gobernador también se refirió a la agenda internacional que emprenderá en los próximos días, ya que este fin de semana parte a EE.UU en la delegación comercial liderada por el presidente Javier Milei.



Valdés mencionó la vinculación con empresas como Amazon y la posibilidad de consolidar relaciones comerciales en sectores estratégicos como la forestoindustria, arroz, horticultura y fruticultura. De esta manera, destacó “todo el potencial que tiene Corrientes”.



Por otra parte, destacó el esfuerzo financiero que realiza la Provincia para sostener los salarios de los trabajadores estatales, tras anunciar un incremento del 6% para los empleados de la administración pública durante el mes de marzo.



En declaraciones a la prensa, el mandatario subrayó que la medida implica una fuerte inversión por parte del Estado provincial, teniendo en cuenta el volumen de trabajadores que integran el sector público. “Es un esfuerzo realmente importante. Cuando uno multiplica por la cantidad numerosa de empleados, el impacto presupuestario es grande”, explicó.



Valdés remarcó que la decisión de avanzar con una recomposición salarial responde a la necesidad de seguir fortaleciendo el poder adquisitivo de los trabajadores, pese al complejo escenario económico nacional. En ese sentido, advirtió que la coparticipación federal continúa registrando una caída sostenida desde hace varios meses.



“Llevamos prácticamente ocho meses consecutivos de descenso en los recursos de coparticipación y no sabemos hasta cuándo se mantendrá esta situación. Aun así, debemos actuar con responsabilidad y garantizar el funcionamiento del Estado provincial”, sostuvo.



