El Ministerio de Hacienda se incendió por un cortocircuito

Viernes, 6 de marzo de 2026

Un cortocircuito en una computadora provocó humo y daños menores en dos oficinas del edificio oficial. Bomberos intervinieron y la información del organismo no se vio afectada.



Un principio de incendio se registró durante la madrugada de este viernes en el edificio del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia, ubicado en la esquina de 25 de Mayo y Salta, en la ciudad de Corrientes. El episodio se originó en el primer piso del inmueble y fue controlado sin que se registraran personas heridas.



El ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, confirmó que el incidente comenzó cerca de las 5:30 y fue causado por un cortocircuito en una computadora ubicada en el área de Contaduría.



Intervención de bomberos y control del fuego



Tras detectarse el humo, personal de Bomberos acudió al lugar y trabajó para sofocar el foco ígneo. El fuego afectó principalmente a dos oficinas del sector contable del edificio.



De acuerdo con las autoridades, el daño material fue limitado. Sin embargo, el humo generado fue intenso debido a la combustión de distintos elementos dentro de las oficinas.



Impacto en el funcionamiento del organismo



Desde la cartera económica provincial indicaron que la actividad administrativa de la jornada podría verse alterada debido a las tareas de limpieza y ventilación en el sector afectado.



El ministro también aclaró que no se registraron pérdidas de información sensible, ya que los datos del organismo se encuentran respaldados en sistemas de almacenamiento y centros de datos.



Las autoridades continuarán evaluando el estado de las oficinas afectadas mientras se realizan las tareas necesarias para restablecer el funcionamiento normal del edificio.



