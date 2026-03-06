Se dictó la primera condena por narcomenudeo provincial

Viernes, 6 de marzo de 2026

Ayer 5 de marzo, la Juez de Garantías de Mercedes, doctora Simy Beatriz Benasayag, homologó un acuerdo de juicio abreviado pleno por el que dicta condena en caso de narcomenudeo, la primera de la provincia desde la sanción de la ley 6725.



Este Jueves, en audiencia fijada por Oficina Judicial, el Ministerio Público Fiscal, representado por el doctor Adrián Aurelio Casarrubia a cargo de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos de Mercedes, presentó ante la magistrada un acuerdo de juicio abreviado pleno por un hecho ocurrido el pasado 10 de enero, mediante el cual el imputado, asistido por su defensor Dr. Alejandro Exequiel Gómez; aceptó de manera clara y expresa, la acusación y las pruebas tenidas en cuenta para corroborar el hecho, asimismo la tipificación bajo el delito acusado y la pena solicitada por la fiscalía.



Hechos y calificación



El pasado 10 de enero de este año, alrededor de las 00:00 horas, sobre Ruta Provincial N° 24, en jurisdicción de la localidad de Mariano I. Loza,el imputado tenía bajo su inmediata disponibilidad un bulto plástico de color negro que contenía en su interior 66 envoltorios con sustancia que posteriormente fue determinada científicamente como cocaína, con un peso total de 38 gramos; y 11 envoltorios con sustancia vegetal que contenía compuestos cannabinoides, con un peso total de 15 gramos. Al advertir la presencia del móvil policial que se encontraba realizando tareas de prevención, el imputado arrojó dicho bulto hacia la banquina de la ruta, intentando desvincularse del mismo, siendo inmediatamente interceptado y posteriormente secuestradas las sustancias.



El hecho así imputado, fue calificado bajo las previsiones del delito de tenencia simple de estupefacientes, previsto y penado por el artículo 14, primer párrafo de la Ley 23.737, de aplicación en virtud de la ley de desfederalización 26052 y la reciente ley provincial 6725 sancionada en octubre pasado, por la que el estado provincial se adhiere, asumiendo la competencia “para investigar y sancionar los delitos previstos en dicha norma en las condiciones y con los alcances que la misma establece.”



Tratamiento y condena



Durante el desarrollo de la audiencia y ante la Juez, el imputado, que cumplió prisión preventiva hasta la audiencia, asistido por la defensa; expresó su conformidad en forma libre y voluntaria de los términos de acuerdo y su entendimiento sobre las consecuencias del mismo, principalmente las pruebas que se tuvieron en cuenta y la pena acordada, que fue de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso y reglas de conducta por el mismo término.



La Dra. Benasayag homologó el acuerdo presentado, luego de cerciorarse que el imputado prestó su conformidad en forma libre y voluntaria, entendió sus términos y consecuencias, y su conocimiento de su derecho a exigir el juicio oral. Finalmente dictó condena contra el imputado a la pena de TRES (03) AÑOS DE PRISIÓN de cumplimiento en suspenso; y el cumplimiento de reglas de conducta por el mismo término.-