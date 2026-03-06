Boca va al ataque por Alan Lescano

Viernes, 6 de marzo de 2026

Consumada una victoria tan holgada como necesaria ante Lanús para volver a respirar en el Torneo Apertura, luego de una racha adversa que hizo tambalear al ciclo de Claudio Úbeda, el foco en Boca ahora virará desde lo futbolístico hacia el mercado.



Está todo diagramado para que Lucas Blondel pase a Huracán oficialmente y, a partir de ayer, la dirigencia del Xeneize utilizará todos los recursos de negociación a mano para intentar abrochar, en tiempo récord, al gran objetivo con el cupo que se le abrirá: Alan Lescano. Aunque sonaron Hernán López Muñoz y Sebastián Villa como opciones, el elegido es el capitán de Argentinos.



Es un hecho que ni bien el Globo formalice la cesión del juvenil Natanael Samaniego a Paraguay (tiene programado viajar en las próximas horas), Blondel dejará la Bombonera y se mudará al Ducó.



Esto le dará vía libre a Boca para intentar cerrar al zurdo de 24 años, jugador que fue ofrecido y con el que ya llegaron a un acuerdo mediante su representante.



Lescano es un nombre que viene siendo presentado en las oficinas de la Bombonera en reiteradas oportunidades en los últimos mercados y que a Juan Román Riquelme lo seduce, sobre todo porque puertas adentro entienden que les falta un volante creativo que una piezas.



En ese sentido, con tiempo hasta el 10 de marzo, la dirigencia se jugará todas sus fichas para buscar torcer la firme postura del presidente Cristian Malaspina y comprarle a una de sus figuras.