Nación pidió que renuncien a autoridades de la UIF, IGJ y otros organismos

Viernes, 6 de marzo de 2026

Juan Bautista Mahiques inició cambios en el Ministerio de Justicia y solicitó la renuncia de autoridades de organismos clave.



El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, inició una reestructuración en su cartera y pidió la renuncia de los titulares de varios organismos que dependen del ministerio.



La decisión alcanza a cuatro de las cinco entidades bajo su órbita: el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes Recuperados y la Unidad de Información Financiera.



Desde el entorno del ministerio aclararon que se trata de un pedido formal para poner los cargos a disposición, lo que no implica automáticamente la aceptación de las renuncias.





Cambios en la conducción de organismos clave



La medida forma parte de la reorganización institucional que comenzó tras la asunción del nuevo ministro, designado por el presidente Javier Milei.



En ese marco, también se confirmó el pedido de renuncia al titular de la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo, un organismo que tiene un rol central en la regulación de sociedades y asociaciones civiles.



La IGJ se encuentra actualmente involucrada en actuaciones vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino, particularmente en pedidos de informes sobre su situación contable y financiera.



Un área que permanecería sin modificaciones



Por el momento, la única dependencia que no fue alcanzada por la solicitud de renuncias es la Procuración del Tesoro de la Nación, considerada un área sensible por su participación en litigios y causas judiciales que involucran al Estado.



En el Gobierno explicaron que su continuidad responde a la relevancia estratégica del organismo y a las causas en curso que representa ante la Justicia.



Reacomodamiento político y nuevas designaciones



La reorganización también se enmarca en la transición que se produjo tras la salida de Mariano Cúneo Libarona del ministerio.



En paralelo, el Poder Ejecutivo prevé oficializar próximamente el nombramiento de Santiago Viola como nuevo secretario de Justicia, cargo que tendrá representación en el Consejo de la Magistratura.



Prioridades en la agenda judicial



Dentro de la nueva etapa en el Ministerio de Justicia, una de las prioridades será avanzar con la designación de jueces y fiscales en vacantes existentes dentro del sistema judicial.



Según fuentes oficiales, el Gobierno buscará impulsar pliegos que requieren mayoría simple en el Senado, mientras que no prevé por ahora avanzar con nombramientos que exigen mayorías especiales, como los cargos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



La reorganización del ministerio continuará en las próximas semanas, en paralelo con la redefinición de equipos y la evaluación de las distintas áreas del organismo.



