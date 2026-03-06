Si la Policía contara con códigos digitales únicos podría controlar el abigeato

Una propuesta plantea modificar la Ley Provincial N° 3.623 de 1981. Corrientes impulsa la digitalización para modernizar la producción agropecuaria. Tecnología al servicio del campo.



Con la premisa de simplificar trámites y acompañar la evolución del sector agropecuario, la senadora provincial María Carlota Carballo presentó un proyecto de ley orientado a modernizar el régimen de control de tránsito de hacienda y frutos del país en Corrientes. La iniciativa busca reemplazar un sistema vigente desde 1981 por una herramienta digital que facilite la operatoria del productor y mejore la competitividad del sector.



La propuesta plantea modificar la Ley Provincial N° 3.623 e incorporar el Certificado Guía Digital, una plataforma tecnológica que permitirá gestionar los permisos de traslado de hacienda de manera remota, reduciendo tiempos administrativos y eliminando la necesidad de trámites presenciales.



Desde la mirada productiva, el proyecto apunta a transformar un proceso burocrático en una herramienta de gestión que acompañe el dinamismo del campo correntino y responda a las demandas de los mercados internacionales.



Tecnología al servicio del campo



Uno de los ejes centrales de la propuesta es la incorporación de sistemas de georreferenciación del origen productivo, una herramienta clave para garantizar la trazabilidad de la producción y cumplir con normativas ambientales exigidas por mercados externos, especialmente en Europa.



Además, el sistema contempla una modalidad de funcionamiento sin conexión a internet, pensada para la realidad de las zonas rurales. De esta manera, los productores podrán emitir guías aun cuando no haya señal, utilizando validaciones digitales encriptadas que se sincronizarán automáticamente cuando el dispositivo recupere conectividad.



Otro aspecto relevante es la integración de datos con organismos nacionales, lo que permitirá evitar la duplicación de trámites. En ese sentido, si el movimiento de hacienda ya fue registrado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos o el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, la provincia podrá reconocer esa información de manera automática.



Más eficiencia y control



La iniciativa también prevé fortalecer los mecanismos de fiscalización. Las autoridades policiales podrán verificar en tiempo real la autenticidad de las guías mediante códigos digitales únicos, lo que contribuirá a reforzar el control del transporte de hacienda y combatir prácticas ilegales como el abigeato.



Según se indicó, la implementación del nuevo sistema contempla un período de transición de 12 meses una vez reglamentada la ley, para permitir la adaptación progresiva de productores, organismos de control y actores del sector.



Con esta propuesta, el objetivo es avanzar hacia un modelo de gestión más ágil y transparente, que acompañe el crecimiento del campo correntino y posicione a la provincia como referente en innovación aplicada a la producción agropecuaria.



R: Gladis Lencina