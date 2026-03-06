La guerra en Medio Oriente hace subir el petróleo

Viernes, 6 de marzo de 2026

La escalada entre EE.UU, Israel y Irán impacta en los mercados: sube el crudo y caen acciones en Europa.



La intensificación de la guerra en Medio Oriente provocó una reacción inmediata en los mercados internacionales: el precio del petróleo subió con fuerza mientras las bolsas europeas registraron caídas generalizadas.



Las tensiones militares y los ataques a buques petroleros en el Golfo generaron interrupciones en rutas marítimas clave, elevando el valor de las materias primas energéticas y aumentando la incertidumbre financiera.



El crudo Brent crude para entrega en mayo subió 4,93% y alcanzó los 85,41 dólares por barril, su nivel más alto desde mediados de 2024. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 8,51% hasta los 81,01 dólares, su mayor valor desde julio de 2024.



Riesgo para el suministro mundial de energía



La tensión en el Strait of Hormuz encendió las alarmas en el mercado energético global. Por ese paso marítimo circula cerca del 20% del petróleo que se comercializa en el mundo.



Analistas de JPMorgan advirtieron que, si el bloqueo se mantiene, los envíos de crudo desde Iraq y Kuwait podrían caer en 3,3 millones de barriles diarios en poco más de una semana.



Ese volumen equivale a una porción significativa del flujo energético global y podría provocar nuevas subas de precios si la crisis se prolonga.



Caen las acciones en Europa



Mientras el petróleo subía, los mercados bursátiles europeos registraron pérdidas. El índice paneuropeo STOXX Europe 600 cayó 1,3%, borrando la recuperación lograda en la sesión previa.



Las empresas industriales encabezaron las bajas con un retroceso del 2,4%. Entre los casos más destacados estuvo Siemens Energy, cuyas acciones perdieron cerca del 6%.



El sector aeroespacial y de defensa también registró fuertes caídas, con un descenso del 4,2%, el mayor retroceso diario desde abril.



Ataques a petroleros y escalada militar



La jornada estuvo marcada por nuevos incidentes en el Golfo. El petrolero Sonangol Namibe, con bandera de Bahamas, sufrió daños tras una explosión cerca del puerto iraquí de Khor al Zubair.



Al mismo tiempo, se reportaron ataques con misiles en Teherán y sirenas de alerta en Dubái, mientras Irán lanzó una nueva ofensiva contra Israel durante la madrugada.



En paralelo, el Senado estadounidense rechazó una moción para frenar la campaña aérea impulsada por la administración de Donald Trump.



Mercados bajo presión e incertidumbre global



La volatilidad se extendió a otros sectores europeos. Los bancos retrocedieron 1,7%, las empresas de viajes y ocio cayeron 1,8% y las mineras perdieron 3,8% por la baja en el precio de los metales.



Especialistas financieros advierten que, mientras no haya señales claras de desescalada en Medio Oriente, los mercados podrían continuar con fuertes fluctuaciones.



La tensión en el estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructura energética mantienen en alerta a gobiernos y empresas, ante el riesgo de una interrupción mayor del suministro mundial de petróleo.