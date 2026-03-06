Messi visitó la Casa Blanca y fue homenajeado junto al Inter Miami campeón

Viernes, 6 de marzo de 2026

El capitán argentino participó del reconocimiento al Inter Miami tras ganar la MLS 2025 y saludó al presidente Donald Trump en Washington.



El capitán argentino Lionel Messi participó de un acto en la Casa Blanca donde el plantel de Inter Miami CF fue homenajeado tras consagrarse campeón de la Major League Soccer en 2025.



Durante la ceremonia, el futbolista rosarino saludó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro que reunió a jugadores, dirigentes y funcionarios en Washington.



El evento forma parte de una tradición institucional en la que la Casa Blanca recibe a equipos campeones de distintas ligas profesionales y universitarias del país.





El saludo de Trump y el reconocimiento a Messi



En su discurso, Trump destacó la influencia del delantero argentino en el título conseguido por el equipo estadounidense y celebró su presencia en el acto.



El mandatario recibió de parte del plantel una camiseta rosa del Inter Miami con el número 47, en alusión a su condición de 47º presidente del país, además de una pelota firmada por Messi.



Durante la ceremonia también hubo elogios para el entrenador Javier Mascherano y para figuras del plantel como Luis Suárez y Rodrigo De Paul, quienes tuvieron participación destacada en la temporada.





Una visita que generó gran expectativa



La presencia de Messi generó gran interés mediático porque hasta último momento no estaba confirmada su participación en el evento oficial.



El Inter Miami acudió a Washington en medio de su calendario deportivo, ya que el equipo debía disputar un partido de la nueva temporada frente al D.C. United por la tercera fecha del torneo.



El conjunto estadounidense inició la temporada 2026 con una derrota ante Los Angeles FC, pero luego logró recuperarse con una victoria frente a Orlando City SC, partido en el que Messi marcó dos goles y fue clave para la remontada.





Antecedente: la Medalla Presidencial de la Libertad



La visita a la Casa Blanca también se produce después de que Messi fuera distinguido con la Presidential Medal of Freedom, el mayor reconocimiento civil que otorga Estados Unidos.



El futbolista fue seleccionado por su trayectoria deportiva y por su labor solidaria a través de la Fundación Leo Messi, además de su rol como embajador de buena voluntad de UNICEF.



En aquella ocasión, el rosarino no pudo asistir a la ceremonia por compromisos previos, aunque agradeció públicamente la distinción.





Próximo desafío en la MLS



Tras el reconocimiento oficial en Washington, el plantel de Inter Miami se prepara para continuar su participación en la nueva temporada de la MLS.



Con Messi como principal figura, el equipo dirigido por Mascherano buscará consolidarse nuevamente como protagonista del torneo y defender el prestigio logrado tras el histórico título obtenido en 2025.