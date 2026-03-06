Rusia prioriza su economía tras el cierre del estrecho de Ormuz

Viernes, 6 de marzo de 2026

El Kremlin aseguró que el conflicto con Irán “no es su guerra” y busca reducir el impacto económico mientras analiza oportunidades energéticas.



El gobierno de Rusia tomó distancia pública de Irán en medio de la escalada militar en Medio Oriente y el cierre del Strait of Hormuz. Desde el Kremlin aseguraron que el enfrentamiento no forma parte de sus intereses directos y que priorizarán proteger la economía nacional.



El portavoz presidencial Dmitry Peskov afirmó que Moscú centrará su estrategia en minimizar el impacto del conflicto global y resguardar sus propios beneficios, incluso si esa postura resulta polémica en el plano internacional.



Según explicó, Rusia no tiene capacidad para detener el enfrentamiento y considera que solo los actores que iniciaron las hostilidades pueden poner fin a la guerra.



Continuidad de la cooperación con Irán



A pesar de la distancia política frente al conflicto, Moscú confirmó que mantendrá la cooperación económica con Teherán. El ministro de Energía Sergey Tsivilev informó que ambos países firmaron recientemente un nuevo acuerdo intergubernamental.



El funcionario aseguró que el cronograma de proyectos bilaterales seguirá adelante pese a la tensión regional, en especial en áreas vinculadas a energía e infraestructura.



El Kremlin considera clave sostener los vínculos comerciales con Irán, aunque sin involucrarse militarmente en la crisis.







El impacto del bloqueo en el mercado energético



El cierre del estrecho de Ormuz y los ataques a instalaciones petroleras del golfo Pérsico provocaron una fuerte suba del precio del petróleo en los mercados internacionales.



El enviado económico del Kremlin, Kirill Dmitriev, estimó que el valor del barril podría superar los 100 dólares si la crisis se prolonga. Este escenario podría beneficiar a Rusia, cuya economía depende en gran medida de las exportaciones energéticas.



El presidente Vladimir Putin también advirtió que Moscú podría redirigir parte de sus exportaciones de gas hacia otros mercados si la situación se agrava.



Consecuencias geopolíticas y el foco en Ucrania



Analistas internacionales sostienen que una crisis prolongada en Medio Oriente podría aliviar parte de la presión sobre Rusia en la guerra con Ukraine.



El desvío de recursos militares occidentales hacia la región del Golfo podría reducir el apoyo a Kiev, un escenario que el Kremlin observa con atención.



Al mismo tiempo, la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei expuso las dificultades de Moscú para sostener su red de aliados frente a la influencia de United States y sus socios internacionales.



Un escenario incierto para la influencia rusa



Expertos en geopolítica señalan que Rusia intentará mantener su relación económica con Irán, incluso ante posibles cambios políticos en Teherán.



Sin embargo, la pérdida de influencia en distintas regiones y el desgaste provocado por años de guerra en Ucrania reducen el margen de maniobra del Kremlin en el escenario internacional



En este contexto, Moscú apuesta a una estrategia pragmática: evitar involucrarse en el conflicto de Medio Oriente mientras busca proteger sus intereses energéticos y comerciales.



