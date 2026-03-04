“No es solo un edificio más, es la muestra del compromiso de toda una comunidad”

Miércoles, 4 de marzo de 2026

El Gobernador presidió la inauguración del nuevo Hogar Escuela primaria y Juan Domingo Perón, secundaria, que demandó una inversión superior a los 3.500 millones de pesos de fondos provinciales. La misma se construyó debido a la pandemia COVID-19.



El gobernador destacó que la inauguración del nuevo edificio educativo demandó una inversión superior a los 3.500 millones de pesos de fondos provinciales y remarcó que “no es solo un edificio más, sino la muestra del compromiso de toda una comunidad”. Recordó que en ese mismo predio, durante la pandemia, se construyó en apenas 70 días el Hospital de Campaña que fue modelo a nivel nacional para enfrentar el COVID-19, marcando un hito para la provincia de Corrientes.



“Nos costó mucho a los correntinos terminarla, pero lo hicimos, y esto marca el rumbo en materia educativa”, afirmó. En ese sentido, adelantó que son más de 40 las escuelas a inaugurar y cerca de 200 las que serán refaccionadas, con inversión íntegramente provincial para garantizar infraestructura adecuada a alumnos y docentes.



Respecto a la apuesta tecnológica señaló la entrega de computadoras en el marco de un programa educativo propio, además del pedido de 15 mil equipos más y el desarrollo de un plan para ensamblarlas en la provincia. También volvió a mencionar la implementación de la App Tutores como herramienta de acompañamiento escolar.



Confirmó que este jueves el ministro de Hacienda anunciará un primer aumento para los trabajadores estatales. “Esperamos llegar a un acuerdo, entendiendo que hay una caída real de los ingresos y que debemos recomponer la situación”, expresó.



R: Gladis Lencina












