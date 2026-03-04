"Cumplan su misión para que la ciudadanía vuelva a confiar en la Policía"

Miércoles, 4 de marzo de 2026

El ministro de Seguridad de Corrientes, Adán Gaya, destacó a los flamantes egresados “hoy comienzan su verdadera carrera como oficiales de la Policía”, marcando el inicio de una nueva etapa en su compromiso con la comunidad.



En ese marco, subrayó que el mensaje transmitido durante el acto fue claro: llevar a cada comisaría la premisa de trabajar para que la ciudadanía vuelva a confiar plenamente en la Policía de la provincia. “Esperamos que mantengan esa responsabilidad en cada destino que les toque”, expresó.



Gaya remarcó además que se viene desarrollando un trabajo sostenido en materia de educación, formación y recursos, acompañado de una fuerte presencia territorial. “Estamos al lado del personal policial, recorriendo comisarías, acompañando a las Unidades Regionales, viendo el trabajo en la calle”, señaló, al tiempo que pidió a los vecinos que realicen las denuncias correspondientes para que las fuerzas puedan actuar en consecuencia.



El ministro explicó que el recurso humano se distribuye de acuerdo con las necesidades de cada dependencia y manifestó su satisfacción por la incorporación de 198 nuevos oficiales, quienes ya cumplieron con todas las instancias de evaluación. “Hay un engranaje constante para lograr una policía cercana al ciudadano correntino”, concluyó, reafirmando el objetivo de fortalecer la seguridad en toda la provincia.





R: Gladis Lencina

