Farmacias advierten fuerte atraso en pagos de PAMI y otras obras sociales

Martes, 3 de marzo de 2026

Ricardo Peris, vicepresidente del Colegio Farmacéutico de Corrientes, señaló que las demoras superan los 30 días y afectan la compra de medicamentos, en un contexto de caída en las ventas y mayor presión financiera.



El vicepresidente del Colegio Farmacéutico de Corrientes, Ricardo Peris, expresó su preocupación por los retrasos en los pagos del PAMI y de otras obras sociales, situación que —según afirmó— genera una fuerte tensión en toda la cadena de comercialización de medicamentos.



Peris explicó que el circuito comienza en los laboratorios, continúa con las droguerías y finaliza en las farmacias, que hoy deben afrontar pagos a proveedores en plazos de entre 10 y 15 días, mientras que los cobros de PAMI registran atrasos de entre 25 y 30 días. “Estamos financiando al sistema. Pagamos medicamentos sin haber cobrado todavía las prestaciones”, sostuvo.



El dirigente indicó que esta problemática se arrastra desde septiembre, cuando se produjo un desfasaje que impactó en la rentabilidad del sector. A esto se suma la demora de otras coberturas, como la obra social policial, lo que agrava aún más la situación financiera de muchas farmacias, tanto en la capital como en el interior provincial.



“Al jubilado el descuento se le hace directamente del haber, por eso no se entiende la demora en los pagos”, remarcó Peris, y señaló que la falta de previsibilidad complica la reposición de medicamentos, especialmente aquellos de alto costo, como los utilizados para tratamientos cardiológicos o crónicos.



Además del atraso en los cobros, el sector enfrenta una baja en las ventas, vinculada a la situación económica general. Según explicó, muchos pacientes postergan consultas médicas o la compra de medicamentos, priorizando otros gastos.



En este contexto, Peris recomendó a los consumidores utilizar herramientas disponibles en farmacias, como los códigos QR que permiten comparar precios entre distintas marcas con la misma droga, lo que facilita elegir alternativas más accesibles y optimizar el gasto.



En cuanto a la campaña de vacunación antigripal, adelantó que en las próximas semanas comenzarán a llegar dosis destinadas a afiliados de PAMI, que podrán aplicarse gratuitamente presentando su carnet en farmacias habilitadas.



Finalmente, indicó que desde la entidad mantienen gestiones ante las autoridades para agilizar los pagos y evitar que la situación se profundice. “Cada día de atraso significa más presión para las farmacias. Necesitamos regularidad para poder sostener el servicio”, concluyó.



R: Gladis Lencina