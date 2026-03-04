"Hay un Club deportivo y algunos empresarios que arrojan basura a la calle"

El intendente de la Municipalidad de Corrientes Claudio Polich, destacó un fuerte enfoque en la mejora de los servicios públicos. Remarcó la importancia del cumplimiento tributario para poder ampliar y optimizar las prestaciones municipales.



Polich, destacó en declaraciones ante la prensa que el Municipio se encuentra trabajando intensamente en distintos barrios de la Capital, con un fuerte enfoque en la mejora de los servicios públicos. El intendente responsabilizó a un Club y grandes empresarios de tirar basuras a la vía pública. "Recolectamos con los camiones y al día siguiente volvían a aparecer montañas de basuras. Hasta que descubrimos papeles de un importante Club deportivo y también de empresas", acusó.



“Vamos a hacer mucho hincapié en mejorar los servicios. Soy de la idea de que en algunos lugares el vecino no paga impuestos porque no recibe los servicios”, sostuvo el jefe comunal, al tiempo que remarcó la importancia del cumplimiento tributario para poder ampliar y optimizar las prestaciones municipales.



En ese sentido, explicó que cuando aumenta el nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias se pueden sumar más servicios y responder de manera más eficiente a las demandas de la comunidad. Según indicó, en los últimos meses se registró una mejora de entre un 8 y un 10 por ciento en la recaudación, lo que refleja una mayor expectativa y compromiso por parte de los vecinos.



“Tenemos que aumentar la base tributaria porque es la única manera de mejorar”, afirmó Polich, al subrayar que la administración local necesita mayores recursos para dar respuestas concretas.



El intendente también se refirió al inicio del ciclo lectivo, señalando que forma parte de la vida cotidiana de la ciudad y que, en ese marco, el secretario de Movilidad Urbana se encuentra trabajando en las calles con operativos especiales para ordenar el tránsito y acompañar el regreso a clases.



Finalmente, Polich destacó que la ciudadanía espera acciones concretas de su Municipalidad. “Siempre hay algún poste que está por caer, una vereda por arreglar, y esa es la tarea y responsabilidad del Municipio”, concluyó.



R: Gladis Lencina