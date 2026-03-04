"Otorgamos armas de calidad porque La Policía tiene una labor fundamental y legal"

El vicegobernador de Corrientes, Pedro Braillard Poccard, destacó el equipamiento otorgado por el Gobierno a las Fuerzas para el cuidado de los bienes y la seguridad de la ciudadanía como símbolo de legítimo uso legítimo de la fuerza.



El vicegobernador de Corrientes, Pedro Braillard Poccard, subrayó su valor institucional y simbólico. “No es cualquier equipamiento, sino nada más y nada menos que el armamento que van a llevar a lo largo de su carrera”, expresó. En ese sentido, señaló que el acto tiene un “doble mensaje”: por un lado, se trata de armas de excelente calidad que constituyen un complemento fundamental en la tarea cotidiana del policía en el cuidado de los bienes y la seguridad de la ciudadanía; y por otro, simbolizan el uso legítimo de la fuerza.



El funcionario explicó que la sociedad deposita en el Estado el uso legítimo de la fuerza, y que el Estado, a su vez, lo delega en la Policía y en las fuerzas de seguridad. “Eso quiere decir usar la fuerza dentro de la ley, nunca fuera de la ley”, remarcó, en línea con lo expresado por el jefe de Policía y el gobernador durante el acto.



Respecto a la baja de la edad de imputabilidad, manifestó estar de acuerdo con la medida. Argumentó que en reiteradas ocasiones se han dado situaciones en las que adultos utilizaban a menores para cometer delitos, aprovechando que no eran imputables. “Ese chico está en un estado de indefensión absoluta porque un mayor lo manda a cometer un delito. Entonces ahora, al saber que son imputables, va a generar un autocuidado”, consideró.



En ese contexto, sostuvo que cuando un menor es reprendido a tiempo tiene mayores posibilidades de recomponer su vida en comparación con un adulto. En ese marco, señaló que junto con las eventuales detenciones deben existir mecanismos de recomposición para que los jóvenes puedan reinsertarse y empezar de nuevo.





Por otra parte, analizó el contexto económico. Advirtió que será un año difícil. Si bien recon ió que existen indicadores positivos y sectores que muestran avances,como la minería, los hidrocarburos y parte del campo, señaló que todavía ese crecimiento no se traduce plenamente en mejoras para toda la población y que algunos sectores industriales atraviesan dificultades. “Yo no tengo nada que ver con el Gobierno nacional, pero deseo que las cosas vayan bien por el bien de la gente”, concluyó.



R: Gladis Lencina