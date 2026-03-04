J P Valdés incorporó 198 efectivos a la Policía provincial

Miércoles, 4 de marzo de 2026

El gobernador encabezó en Santa Catalina el acto donde 198 subayudantes recibieron su armamento y quedaron activos en la fuerza provincial.



El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, presidió ayer el acto de entrega de armamento a 198 oficiales subayudantes de la Policía provincial, quienes se incorporaron formalmente al servicio activo.



La ceremonia se realizó en la Escuela de Cadetes, en el predio de Santa Catalina, y marcó el inicio de funciones operativas para los nuevos efectivos.



Incorporación a la fuerza provincial



Los 198 oficiales subayudantes técnicos en Seguridad Pública y Ciudadana integran la 53ª promoción de la Policía de Corrientes. Su designación fue oficializada recientemente a través del decreto provincial 319/26.



Con la entrega del armamento reglamentario provisto por la institución, los efectivos quedaron habilitados para desempeñarse en tareas de prevención y seguridad en distintas jurisdicciones del territorio correntino.



Refuerzo en seguridad pública



La incorporación de nuevos policías apunta a fortalecer el despliegue operativo en la provincia, en un contexto de demanda creciente en materia de seguridad pública.



Desde el Gobierno provincial destacaron que la formación recibida por los flamantes oficiales estuvo orientada a la capacitación técnica y al abordaje integral de la seguridad ciudadana.



El acto no solo representó un paso administrativo, sino también el inicio formal de la carrera profesional de los subayudantes dentro de la estructura policial.



Con esta nueva promoción en funciones, se espera que en las próximas semanas se definan los destinos y asignaciones específicas para reforzar comisarías y unidades operativas en distintas localidades de Corrientes.



