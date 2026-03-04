Julio César Murúa contó su historia de vida y llamó a no rendirse

En diálogo con Cadena Inclusiva, relató su experiencia personal, las dificultades que atravesó tras una mala decisión y cómo enfrenta el día a día utilizando silla de ruedas.



En una entrevista con Cadena Inclusiva, Julio César Murúa compartió su historia de vida y habló con sinceridad sobre los desafíos que debió atravesar desde muy joven. Según explicó, padece una condición congénita denominada “Constadora confina bilateral más disostosis craneofacial”, una enfermedad que marcó parte de su trayectoria personal.



Murúa relató que en su juventud enfrentó momentos difíciles y reconoció haber tomado decisiones equivocadas. “Fue una mala decisión que tomé en un momento que no debía”, expresó, al reflexionar sobre situaciones que afectaron su vida y su entorno.



También contó que sufrió hechos de inseguridad y pérdidas materiales que complicaron aún más su situación cuando intentaba reorganizar su vida. “Me robaron muchas cosas”, señaló, recordando ese período complejo en el que, además, no podía desenvolverse con normalidad.



Actualmente, Julio César Murúa utiliza silla de ruedas y aseguró que, pese a las dificultades, mantiene una actitud firme frente a la vida. Durante la charla destacó la importancia de la voluntad personal y de no hacer aquello que uno sabe que puede perjudicarlo. “Hay cosas que uno no quiere hacer, pero en mi caso tomé una decisión que no debía”, reiteró.



Finalmente, dejó un mensaje dirigido a quienes atraviesan situaciones adversas: apostar a la superación personal y no bajar los brazos, más allá de las circunstancias que toque enfrentar.



R: Gladis Lencina