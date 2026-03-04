Corrientes apuesta a obras para reducir el impacto de fenómenos climáticos Lunes, 2 de marzo de 2026 El intendente Claudio Polich inauguró el período de sesiones ordinarias del Concejo en la ciudad de Corrientes con un mensaje centrado en obra pública, generación de empleo y transformación del Estado local.

El intendente de Corrientes presentó su plan anual con prioridad en infraestructura, inversión privada y modernización municipal. Polich abrió sesiones con foco en obras hídricas, empleo y Estado digital



En un contexto de menor coparticipación y desaceleración económica, el jefe comunal planteó un esquema de gestión basado en austeridad, planificación y ejecución responsable del gasto.





Obras hídricas y planificación urbana



Polich recordó que el inicio de su mandato estuvo atravesado por fuertes lluvias y destacó la activación de protocolos de emergencia.



En esa línea, anunció la continuidad de obras hídricas para mitigar anegamientos en distintos barrios y avanzar con un ordenamiento por zonas, como parte de una planificación integral de la ciudad.



El objetivo, explicó, es consolidar infraestructura que permita crecimiento sostenido y reduzca el impacto de fenómenos climáticos intensos.





Contexto económico y administración de recursos



Durante su discurso, el intendente reconoció la caída de ingresos por coparticipación federal y el enfriamiento de la actividad económica.



Frente a ese escenario, sostuvo que la gestión municipal priorizará una administración eficiente de los recursos y remarcó el rol de los contribuyentes para sostener servicios, obras y procesos de modernización.



Parque Industrial y apoyo a la inversión



En materia de desarrollo económico, Polich ratificó el impulso al Parque Industrial Santa Catalina como polo productivo y logístico.



La estrategia apunta a atraer empresas mediante infraestructura, previsibilidad y simplificación de trámites, con el fin de fortalecer el empleo privado y diversificar la economía local.



“El municipio debe facilitar y acompañar la inversión”, planteó como eje de su política hacia el sector productivo.





Jóvenes y modernización del Estado



Otro de los puntos centrales fue la incorporación de jóvenes a espacios de gestión y la articulación con universidades e institutos para vincular formación académica y mercado laboral.



Además, confirmó la profundización del proceso de digitalización municipal, con más trámites online, uso de datos para la toma de decisiones y simplificación administrativa.



La meta es consolidar una estructura ágil, con servicios más accesibles para vecinos y empresas.



Identidad y proyección



En el cierre, el intendente convocó a la articulación entre Municipio, Provincia, sector privado y sociedad civil para consolidar un modelo de crecimiento ordenado.



Con la apertura formal del año legislativo, la gestión municipal inicia una etapa que combinará obras estratégicas, impulso al empleo y modernización institucional como pilares para el desarrollo de la capital correntina.



TURISMO ESTRATÉGICO



“El turismo constituye otro eje estratégico”, afirmó, al remarcar el potencial cultural y natural de Corrientes. “Siempre lo dije, sueño una ciudad de Corrientes para el mundo”, expresó, al tiempo que anunció una agenda anual de eventos y mayor profesionalización en la promoción.



ESTADO MODERNO



Polich puso en valor a los trabajadores municipales y aseguró que se invertirá “en capacitación y en mejora de procesos internos”. “Un agente municipal motivado y formado es un multiplicador de calidad en el servicio público”.





DEMOCRACIA RESPONSABLE



En el tramo institucional, evocó el legado de Raúl Alfonsín y sostuvo que “la democracia no es solamente un sistema de gobierno, sino un valor irrenunciable”.



Asimismo, advirtió sobre “la caída constante de la coparticipación federal” y planteó la necesidad de “una gestión basada en la austeridad inteligente, en la planificación estratégica del gasto y en una ejecución prudente y responsable. Porque la verdadera fortaleza de una democracia madura también se mide en su capacidad de prever y sostener el equilibrio para proteger a su comunidad”.



TRABAJO ARTICULADO



El intendente destacó la coordinación con el Gobierno provincial y el Concejo Deliberante. “Cuando los distintos niveles del Estado trabajan en sintonía, el beneficiario es siempre el vecino”, afirmó.



JUVENTUD PROTAGONISTA



“Hemos promovido su participación activa en el gabinete”, señaló en referencia a los jóvenes, al asegurar que “apostar a la juventud es apostar a la energía transformadora y la mirada estratégica sobre los desafíos de la ciudad”.



COMPROMISO CIUDADANO



Finalmente, reconoció el aporte de los contribuyentes: “Cuando un vecino cumple, la ciudad avanza. Y cuando el Estado administra con eficiencia y transparencia, ese esfuerzo se transforma en oportunidades concretas para toda la comunidad”.



“La lluvia fue el inicio de este camino. No elegimos el clima, pero sí elegimos la actitud. Elegimos trabajar, coordinar y asumir la responsabilidad que nos corresponde”, concluyó.



De este modo, y “con humildad institucional y firmeza en nuestras convicciones”, el intendente dejó formalmente inaugurado el nuevo período de sesiones, convocando a construir “una ciudad ordenada, inclusiva, moderna y humana”, con decisión firme y visión estratégica para los próximos cuatro años. Por una Corrientes ordenada, moderna, inclusiva, productiva y con identidad.



