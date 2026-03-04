Corrientes impulsa huertas familiares e institucionales

Martes, 3 de marzo de 2026

El subsecretario de Economía Social, Martín Pelozo, confirmó la continuidad del proyecto en escuelas y barrios, con capacitaciones, acompañamiento técnico y posibilidad de comercializar en ferias municipales.

El subsecretario de Economía Social de la Municipalidad de Corrientes, Martín Pelozo, anunció el lanzamiento de una nueva etapa del programa “Gente Huerta”, una iniciativa orientada a promover huertas familiares e institucionales en colegios primarios, secundarios y en distintos sectores de la ciudad.



El funcionario explicó que el proyecto no solo apunta a brindar herramientas teóricas, sino también a ofrecer acompañamiento y seguimiento para garantizar que las huertas puedan sostenerse en el tiempo. “La idea es que las familias produzcan para el autoconsumo y, si así lo desean, puedan generar un ingreso extra comercializando en las ferias municipales”, señaló.



Las capacitaciones estarán abiertas a todos los vecinos que tengan interés en iniciar una huerta, incluyendo estudiantes de nivel secundario, ya que el objetivo es fomentar el trabajo familiar y la alimentación saludable con productos agroecológicos. Los talleres abordarán ejes como formalización agroecológica, manejo de plagas y enfermedades, y planificación según la temporada del año.



Pelozo destacó que el programa ya viene desarrollándose con buena respuesta de la comunidad. Actualmente cuenta con 25 puntos activos, cuatro de ellos familiares y el resto institucionales, y se han entregado más de mil kits de herramientas e insumos, lo que refleja —según indicó— un fuerte acompañamiento municipal y compromiso ciudadano.



Además, quienes formen parte del programa podrán integrarse a los espacios de comercialización que ofrece el Municipio, como las ferias ciudadanas y los mercados barriales, fortaleciendo así el circuito local de producción y consumo.



Para inscribirse en la primera etapa de capacitaciones, los interesados pueden acercarse a su delegación municipal o consultar a través de los canales oficiales del Municipio. Desde el área adelantaron que ya se están realizando reuniones organizativas para coordinar el cronograma de actividades y la entrega de insumos.



“El objetivo es estar cerca del vecino, brindar oportunidades concretas y acompañar a las familias para que puedan salir adelante a través de la producción”, concluyó el subsecretario.



R. Gladis Lencina