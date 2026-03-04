Corrientes busca financiación internacional ante el recorte de fondos nacionales

El gobernador Juan Pablo Valdés llevará a Nueva York una carpeta de proyectos que incluyen el aeropuerto de Paso de los Libres y el puerto de Lavalle. Ante la suspensión de la obra pública nacional, la provincia apuesta a organismos de crédito externo



Con el objetivo de garantizar la continuidad del desarrollo industrial, el gobernador Gustavo Valdés confirmó que Corrientes buscará financiamiento en Estados Unidos para ejecutar obras estratégicas. En el marco del evento Argentina Week en Nueva York, la delegación correntina presentará proyectos de infraestructura ante posibles inversores y organismos de crédito como el BID y el Banco Mundial.



Valdés explicó que la decisión de buscar capitales externos responde a la postura del Gobierno Nacional de no continuar con la obra pública. "En Corrientes necesitamos hacer obras que permitan el desarrollo de la industrialización. Vamos a buscar financiamiento a través de diferentes organismos internacionales para mantener el equilibrio y el crecimiento", señaló el mandatario.



Los proyectos estratégicos

La "carpeta" que Valdés presentará en la Gran Manzana incluye tres ejes fundamentales para la logística y conectividad de la provincia:

Aeropuerto de Paso de los Libres: Una obra clave para el comercio fronterizo y la integración regional.



Ruta Provincial 27 Es el inicio de obras de mejora para facilitar el transporte de la producción local.



Puerto de Lavalle Es un proyecto ambicioso para potenciar la salida de productos correntinos hacia mercados externos.



Ronda de negocios en Nueva York

El gobernador aclaró que el viaje, organizado por la Cancillería Argentina, comenzará formalmente el domingo 8. El objetivo es participar en una ronda de negocios donde se expondrá el potencial forestal y energético de la provincia. "Vamos a llevar lo que corresponde a Corrientes para atraer inversores al territorio; es un momento decisional importante", subrayó.



Anuncios locales

A la par de la agenda internacional, Valdés adelantó que este jueves o viernes se realizará un anuncio formal junto al Banco de Corrientes para presentar programas que garanticen la participación de empresas locales y el sostenimiento del empleo, en un esfuerzo por blindar la economía provincial frente a la crisis.



R: Gladis Lencina