Automovilista atropelló y mató a un motociclista, abandonó el auto y se dió a la fuga

Martes, 3 de marzo de 2026

El hombre falleció tras chocar con un Fiat Palio. El automovilista dejó el vehículo y escapó.



Un joven de 20 años murió ayer por la tarde en un siniestro vial ocurrido en el sur de la ciudad de Corrientes.



El hecho se registró cerca de las 16.30 en calle Cuba, entre Sánchez de Bustamante y Groussac, cuando la motocicleta que conducía impactó contra un automóvil.



La víctima manejaba una Honda Twister y, por causas que se investigan, colisionó con un Fiat Palio.



Falleció en el lugar



Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista murió en el acto, antes de que pudiera recibir asistencia médica.



Personal policial y peritos trabajaron en la escena para relevar pruebas y establecer la mecánica del choque.



El auto fue hallado abandonado

Uno de los datos clave de la investigación es que el Fiat Palio fue encontrado a pocos metros del punto de colisión, pero sin ocupantes.



El conductor del automóvil se retiró del lugar tras el impacto y es intensamente buscado por la Policía. La causa quedó en manos de la Justicia, que intenta identificar al responsable y determinar eventuales responsabilidades penales.



El caso vuelve a poner en agenda la problemática de los siniestros viales en Corrientes y la gravedad de abandonar la escena de un choque con consecuencias fatales, delito que puede agravar la situación judicial del implicado.