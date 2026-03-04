Trump anticipa una ofensiva mayor contra Irán y no descarta enviar tropas

Martes, 3 de marzo de 2026

El presidente de EE.UU. dijo que la fase más dura del ataque aún no comenzó y podría escalar en los próximos días. -/- Por PGDJ.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la ofensiva militar contra Irán recién empieza y advirtió que la etapa más contundente de los ataques todavía no fue lanzada.



En declaraciones a medios estadounidenses, sostuvo que Washington está en condiciones de intensificar la operación y extenderla más allá de los plazos previstos inicialmente.





Trump afirmó que la campaña actual no alcanzó su punto máximo y que el grueso de la ofensiva podría desplegarse en los próximos días.



El mandatario remarcó que Estados Unidos tiene capacidad para profundizar los bombardeos y ampliar los objetivos estratégicos si lo considera necesario.



Además, dejó abierta la posibilidad de enviar fuerzas terrestres, aunque aclaró que hasta el momento las acciones se concentran en ataques aéreos y con misiles.





Los objetivos militares de Washington



Por primera vez, la Casa Blanca detalló los ejes centrales de la operación: neutralizar el sistema de misiles balísticos iraní, destruir su capacidad naval, impedir el desarrollo de armas nucleares y cortar el financiamiento a grupos armados aliados en la región.



En esa línea, Trump aseguró que ya fueron alcanzados múltiples blancos militares y que varias embarcaciones iraníes quedaron fuera de combate.



El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldó la estrategia y señaló que las fuerzas estadounidenses avanzarán “tan lejos como sea necesario” para cumplir los objetivos.







Bajas y escenario regional



El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, confirmó que la operación se encuentra en una fase inicial y reconoció que ya se registraron bajas estadounidenses en ataques iraníes en la región.



También destacó que Estados Unidos logró imponer superioridad aérea, lo que permite continuar las operaciones con menor riesgo operativo.



En paralelo, Trump sostuvo que la conducción iraní atraviesa un escenario de incertidumbre tras la eliminación de decenas de altos mandos en los últimos días.







Escalada con impacto global



El conflicto se desarrolla en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente y con participación indirecta de aliados regionales.



Si la ofensiva se intensifica, podría ampliar el frente de combate y generar consecuencias políticas y económicas a nivel internacional.



Por ahora, la Casa Blanca insiste en que la campaña no apunta a una ocupación prolongada, aunque el propio Trump dejó en claro que la magnitud del operativo dependerá de la evolución del conflicto en las próximas semanas.