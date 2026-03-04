Ataque con drones a la embajada de EE.UU. en Arabia Saudita

Martes, 3 de marzo de 2026

El ataque provocó un incendio en la sede diplomática en Riad, sin víctimas confirmadas. Crece la tensión regional.



Dos drones atribuidos a Irán impactaron contra la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita y generaron un incendio en el complejo diplomático.



El episodio se produjo en medio de una escalada militar en Medio Oriente que involucra a Teherán, Washington e Israel, con ataques cruzados y amenazas sobre infraestructura energética clave.





Ataque a la sede diplomática



El impacto de los drones provocó un foco ígneo dentro del predio de la embajada estadounidense en Riad. Equipos de emergencia trabajaron para controlar las llamas y evaluar daños estructurales.



El hecho se suma a una serie de ofensivas que Irán lanzó en distintos puntos estratégicos de la región, en respuesta a bombardeos previos contra objetivos vinculados a su estructura política y militar.



Escalada tras la muerte de Khamenei



La tensión aumentó luego de la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei, en un contexto de operaciones militares encabezadas por Estados Unidos e Israel.



El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que las acciones continuarán “con toda la fuerza”, aunque dejó abierta la posibilidad de diálogo bajo un nuevo liderazgo iraní.



En paralelo, Irán lanzó misiles contra territorio israelí, con un saldo preliminar de víctimas fatales y heridos.





Impacto en el mercado energético



La crisis también afectó al sector petrolero y gasífero. La empresa QatarEnergy suspendió temporalmente su producción de gas tras ataques en la zona, lo que impulsó una suba cercana al 45% en los precios europeos.



Además, drones impactaron en la refinería saudí de Ras Tanura y en un petrolero en el Mar de Omán, lo que genera preocupación por el suministro global de crudo.



Incidentes y tensión regional



En medio del intercambio de ataques, Kuwait derribó por error tres aviones F-15 estadounidenses durante una operación defensiva. Los pilotos lograron eyectarse sin sufrir heridas.



Por su parte, el Organismo Internacional de Energía Atómica informó que no se registraron daños en instalaciones nucleares ni niveles anormales de radiación, pese a las denuncias cruzadas.



Mientras tanto, países del Mediterráneo oriental reforzaron medidas de seguridad ante posibles nuevas ofensivas.



La ofensiva con drones contra la embajada estadounidense en Arabia Saudita marca un nuevo punto crítico en el conflicto. La evolución de los enfrentamientos y el impacto sobre el mercado energético mantienen en alerta a la comunidad internacional.