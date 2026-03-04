Ast analizó el contexto nacional y defendió el equilibrio fiscal de Corrientes

Martes, 3 de marzo de 2026

El legislador destacó la situación económica de la provincia frente al escenario nacional y aseguró que en la Legislatura primará el diálogo para avanzar en proyectos de interés general.



En el marco del inicio del período legislativo, el diputado provincial Norberto Ast realizó un análisis del contexto político, social y económico del país, y lo vinculó con la realidad que atraviesa la provincia de Corrientes.



El legislador sostuvo que el escenario nacional impacta de manera directa en las economías provinciales, especialmente en lo relacionado con la coparticipación y los recursos que dependen de la recaudación. En ese sentido, señaló que la caída del consumo repercute en los ingresos que reciben las provincias.



Ast diferenció entre la macroeconomía —que muestra una desaceleración inflacionaria— y la microeconomía, donde, según indicó, los servicios esenciales como transporte, energía, combustibles y gas registran aumentos por encima del promedio inflacionario. “Cuando los servicios suben por encima de la inflación, las familias deben reducir otros gastos, y eso impacta en el consumo diario”, explicó.



En relación a la situación provincial, remarcó que Corrientes mantiene equilibrio fiscal y un bajo nivel de endeudamiento, lo que —a su entender— brinda previsibilidad en un contexto nacional complejo. “Es una provincia ordenada, desendeudada, que ha sostenido el equilibrio durante años”, afirmó.



Consultado sobre el clima legislativo para el año en curso, Ast descartó la posibilidad de trabas en el tratamiento de proyectos y destacó el diálogo con distintos espacios políticos. Mencionó conversaciones con representantes de ECO y con autoridades del Partido Justicialista para la conformación de comisiones y la agenda parlamentaria.



“El ámbito legislativo es el ámbito del diálogo. Siempre que el interés general esté por delante y pongamos primero a Corrientes, no deberíamos tener inconvenientes”, sostuvo.



Finalmente, ratificó el acompañamiento a aquellas iniciativas que apunten a la transformación y al fortalecimiento de los servicios sociales, al tiempo que subrayó la importancia de mantener una administración responsable de los recursos públicos frente al panorama económico nacional.



R: Gladis Lencina

