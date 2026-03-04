“Estamos en la etapa final: el 9 de marzo alegatos luego sentencia"

Martes, 3 de marzo de 2026



El abogado querellante Hermindo González sostuvo que las pruebas incorporadas al debate acreditan la acusación contra los policías imputados. Aseguró que esperan una condena ejemplar y remarcó que el caso trasciende a la familia.





En el tramo final del juicio por la muerte de Lautaro Rosé, el abogado querellante Hermindo González confirmó que el proceso se encuentra en su etapa decisiva. El último testigo será citado el 9 de marzo y ese mismo día, a las 18, se realizarán los alegatos, tras lo cual el tribunal dictará sentencia.



“El hecho ocurrió el 12 de noviembre de 2021. Ha sido un proceso largo y hoy estamos en la etapa final”, expresó el letrado, quien remarcó que durante el debate oral se reprodujo abundante material probatorio —testimonios, audios y videos— que, a su entender, respalda plenamente tanto la acusación pública como la privada.



Según explicó, los elementos incorporados en la Sala 1 permitieron reconstruir la persecución de Lautaro y otro joven a lo largo de la costanera, en inmediaciones de la zona conocida como La Usina, hasta el sector de las canoas. Allí, de acuerdo con la acusación, ambos ingresaron al agua para evitar ser demorados. Uno de ellos logró sobrevivir y su testimonio fue considerado clave en el juicio.



González señaló que las pruebas acreditaron que existieron irregularidades en el procedimiento policial y cuestionó que no se hayan seguido los protocolos correspondientes. “Tenían todas las herramientas para llevar adelante un procedimiento conforme a la ley y decidieron no hacerlo”, afirmó, al sostener que se configuró un incumplimiento de los deberes de funcionario público.



En ese sentido, subrayó que el caso “trasciende a la familia”, ya que involucra la actuación de agentes del Estado. “No se trata de venganza, sino de que si un funcionario público comete un delito debe ser sancionado. Es la única forma de que la comunidad pueda confiar en sus instituciones”, manifestó.



El abogado también hizo referencia al testimonio de la madre de Lautaro, a quien describió como uno de los momentos más sensibles del debate. “Es quien vivió desde el primer momento la desaparición de su hijo y acompañó todo el proceso con enorme fortaleza”, destacó.



De cara a los alegatos, la querella anticipó que solicitará una sentencia condenatoria. “Ojalá sea ejemplar, no por un deseo de castigo, sino para que no haya más casos como este y no se repitan abusos”, concluyó González, a la espera de la resolución judicial que marcará el cierre de un proceso iniciado hace más de cuatro años.



R: Gladis Lencina