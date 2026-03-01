Polich destacó el trabajo conjunto con Provincia tras los daños por lluvias

El intendente remarcó la asistencia del Gobierno provincial para reparar infraestructura afectada por el temporal y confirmó que enviará proyectos de modificación de códigos al Concejo.



El intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, destacó el acompañamiento del Gobierno provincial para afrontar los daños ocasionados por las intensas lluvias registradas en los primeros días del año, que generaron serios inconvenientes en la infraestructura urbana.



“El impacto fue muy importante”, señaló el jefe comunal, al referirse a las inclemencias climáticas que afectaron distintos sectores de la capital. En ese sentido, valoró la colaboración del gobernador Juan Pablo Valdés y su equipo para avanzar en las tareas de reparación y normalización de servicios.



Polich también confirmó que el Municipio mantuvo reuniones con el gremio de trabajadores municipales, en el marco de conversaciones vinculadas a la situación actual y la continuidad de los servicios. “Entre todos tenemos que tomar real dimensión de cuál es la situación, pero además comprometernos a seguir manteniendo los servicios y mejorar todo lo que se pueda”, afirmó.



En relación con la apertura de sesiones, el intendente evitó adelantar detalles de su discurso, aunque señaló que acompañará previamente el mensaje del gobernador provincial y que luego dará a conocer los lineamientos de su gestión para el año.



Consultado sobre el vínculo con la Legislatura provincial, destacó el trabajo conjunto que se viene desarrollando y ponderó el rol de Eduardo Casano y Pedro Lariad, al considerar que su experiencia facilita la identificación de leyes que benefician tanto a la Provincia como a la ciudad.



Finalmente, Polich confirmó que el Ejecutivo municipal tiene previsto enviar al Concejo Deliberante proyectos de modificación de algunos códigos vigentes. “Los estamos trabajando y ni bien estén listos los vamos a remitir para su análisis”, adelantó.



R: Gladis Lencina