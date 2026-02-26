Tres denuncias a empleado judicial por cometer delito de abuso sexual

Jueves, 26 de febrero de 2026

El Fiscal de Investigación, Facundo Sotelo, confirmó que se está llevando a cabo una causa por presunto "Abuso sexual con acceso carnal agravado, corrupción de menores y exhibición de pornografía" en Paso de los Libres.



La investigación se inició la semana pasada tras la denuncia de una de las víctimas, quien relató haber sido agredida durante su niñez y adolescencia por su tío paterno, un empleado del Juzgado Federal de la ciudad.



Tras la valentía de la primera víctima, surgieron nuevos testimonios: el hermano de la denunciante inicial y una tercera persona, todos mayores de edad, se presentaron con relatos similares contra el mismo acusado de apellido Arronda,. Ante la gravedad de los hechos y la presunción de peligro de fuga, la Fiscalía actuó con premura.



En diálogo con Radio Dos, el fiscal Sotelo señaló: "A prima Facie se ha tomado conocimiento el día viernes de la semana pasada, través de una denuncia presentada por escrito por una de las víctimas, hoy ya mayor de edad, poniendo en conocimiento estos hechos aberrantes, de los cuales fue víctima durante su niñez, su adolescencia por parte de quien fuera, su tío paterno".



Se realizaron allanamientos urgentes el sábado en el domicilio del sospechoso y otros lugares para secuestrar elementos probatorios, especialmente dispositivos de almacenamiento digital, debido a la mención de exhibición de material pornográfico en las denuncias. "Estos elementos que se han secuestrado serán materia de peritaje informático, y avanzar con lo que pueda llegar a surgir. Sobre todo para tener una imputación más cierta y con ese en ese sentido también, consecuentemente, una calificación legal más cierta", remarcó Sotelo.



El Fiscal Sotelo indicó que el martes, tras la aparición de la segunda víctima, se solicitó y se concretó inmediatamente la orden de detención del empleado judicial, quien actualmente se encuentra bajo custodia ante posibilidad de fuga.



"Conforme a los plazos procesales, estamos todavía en tiempo de formalizar imputación y, luego de ello, se pedirá la medida de coerción, que se evaluará en su caso la prisión preventiva", explicó.



